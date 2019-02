NBA All Star Game 2019 EN VIVO | Team LeBron James vs. Team Giannis: ¿Cómo, dónde y cuándo ver Juego de las Estrellas?

NBA All Star Game 2019 EN VIVO ONLINE | Team LeBron James vs. Giannis Antetokounmpo: La tradicional cita del Juego de las Estrellas de la NBA tendrá como sede este domingo 17 de febrero (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora mexicana) la ciudad de Charlotte, donde el alero James y el ala-pívot griego Giannis simbolizaran un nuevo duelo generacional como capitanes de ambos equipos. El partido se verá en directo por la cadena ESPN para Perú y el resto de países de Latinoamérica; mientras que TNT y TBS Sport transmitirán para los Estados Unidos Sigue el punto a punto vía Líbero.pe.

El Spectrum Center de Charlotte, donde juegan como locales los Hornets, propiedad de Michael Jordan, albergará la 68 edición del Partido de las Estrellas ('All-Star Game 2019') cuyo resultado no tendrá ninguna repercusión deportiva, aunque sí permitirá establecer nuevas marcas en la NBA, especialmente por parte de LeBron James.

De mano, los Golden State Warrios los actuales campeones de liga, ya son los triunfadores al ser el único equipo del NBA All Star Game 2019, que va a tener a tres representantes con el base Stephen Curry (6), el alero Kevin Durant (10) y el escolta Klay Thompson (5).

Además, el ala-pívot alemán Dirk Nowitzki (14 participaciones), de 40 años, y el escolta Dwyane Wade (13), como leyendas que recibieron la invitación especial del comisionado de la NBA, Adam Silver, jugarán su último Juego de las Estrellas (All Star Game 2019) tras haber anunciado que al concluir la temporada regular piensan retirarse.

El Juego de las Estrellas de la NBA regresa a Charlotte 28 años después de que en 1991 albergase por primera vez el 'All-Star' la ciudad de Carolina del Norte, que entra a formar parte de una lista de otras 14 ciudades que lo han organizado en más de una ocasión.

Además será el primero de cuatro seguidos que se van a organizar en ciudades de la Conferencia del Este. Chicago lo recibirá el año que viene, Indianápolis en 2021 y Cleveland en 2022.

LeBron James ya es el dueño del récord de más veces como capitán del Juego de las Estrellas de la NBA al hacerlo por segunda vez consecutiva, desde que se estrenó el nuevo formato.

El año pasado lo hizo frente a Stephen Curry y esta temporada le tocará contra Antetokounmpo, se 24 años, la nueva figura de los Bucks de Milwaukee, que ocupó su puesto en la Conferencia Este de la NBA luego de salir de los Cleveland Cavaliers para mudarse a la casa de Los Angeles Lakers.

Al margen de a quien tenga de capitán rival, el domingo, LeBron James igualará a Kobe Bryant como titular en 15 ediciones, además de extender su marca de partidos seguidos como titular, también a 15.

LeBron James tendrá la oportunidad de incrementar las marcas que ya posee en el Juego de las Estrellas de la NBA con 343 puntos anotados, 141 canastas y 35 triples.

Dejará aun más atrás en la lista de máximos encestadores al propio Kobe Bryant (290 puntos) y Michael Jordan (262).

Tal vez también se atreva a superar la marca de máximo encestador en un Juego de las Estrellas de la NBA que desde el 2017 está en poder del pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, Anthony Davis (52 puntos), a quien lo tiene en su equipo como reserva, pero es duda al estar con una contusión en el hombro izquierdo.

Le sigue Wilt Chamberlain con 42 y el base Russell Westbrook con 41 (marca que alcanzó en 2015 y 2017), mientras que Jordan cierra la lista con los jugadores que llegaron a los 40 puntos en un Partido de las Estrellas a lo largo de la historia.

James con dos minutos más que dispute elevará su cuenta a 416 -uno más que Kobe Bryant por el segundo puesto en la lista de todos los tiempos de la NBA-. El expívot Kareem Abdul-Jabbar ocupa el primero con 449.

Nadie querrá entrar a formar parte de los expulsados por seis faltas personales, el último en hacerlo fue el pívot Hakeem Olajuwon en 1987, el decimocuarto jugador en la historia del Juego de las Estrellas de la NBA que no pudo acabarlo.

El base Kemba Walker, el único jugador de los Hornets en el partido, buscará ser el decimoquinto en la historia en tratar de conseguir el premio de MVP cuando concluya en su ciudad sede.

Si al final juega Nowitzki se convertirá en el segundo jugador de 40 años que participa en un NBA All Star Game después que ya lo hizo Abdul-Jabbar cuando tenía 40 y 41, mientras que Michael Jordan, quien el domingo cumplirá 56 años, se quedó a ocho días de lograrlo en el Juego de las Estrellas del 2003.

El entrenador Michael Malone, de los Nuggets de Denver, dirigirá por primera vez al Team LeBron James, quien eligió de compañeros titulares a Durant, James Harden, Kyrie Irving y Kawhi Leonard.

Mientras que Mike Budenholzer, de los Bucks, también debutante, estará en el banquillo con el Team Giannis, quien en su tercera participación, primera como capitán, eligió de compañeros titulares a Curry, el camerunés Joel Embiid, Paul George y Walker.

¿Cuándo es el NBA All Star Game 2019?

El NBA All Star Game se disputa este domingo 17 de febrero en el Spectrum Center de Carolina del Norte.

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: ¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DEL JUEGO DE LAS ESTRELLAS?

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m. (lunes 18 de febrero)

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Francia: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Alemania: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Portugal: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Holanda: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 1.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: GUÍA DE CANALES TV

Perú: ESPN.

Estados Unidos: TNT y TBS Sports.

Inglaterra: Sky Sports.

México: ESPN.

Argentina: ESPN.

Chile: ESPN.

Colombia: ESPN.

Venezuela: ESPN.

Uruguay: ESPN.

Brasil: ESPN.

Ecuador: ESPN.

Paraguay: ESPN.

Bolivia: ESPN.

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: ¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO VER EL EVENTO GRATIS?

Los fanáticos que no puedan ponerse frente a un televisor para el NBA All Star Game 2019 para ver el juego en línea.

ESPN + está disponible en una versión de PRUEBA GRATUITA, mientras que otros servicios de suscripción que pueden ofrecer una oferta similar incluyen PlayStation Vue, Hulu con Live TV y YouTube TV.

Asimismo, podrás ver en vivo en las aplicaciones de DirecTV Play, Movistar Play y Claro TV Play.

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: ¿EN QUE CANAL PASAN EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS?

ESPN: NBA All Star Game 2019

Movistar TV: Canal 506.

Claro TV: Canal 64.

DirecTV: Canal 621.

ESPN HD: NBA All Star Game 2019

Movistar TV: Canal 740.

Claro TV: Canal 521.

DirecTV: Canal 1620.

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: ¿QUÉ CANAL TRANSMITE EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS?

La transmisión del NBA All Star Game 2019 estarán a cargo por el canal ESPN (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (Canal 506). Asimismo, en el canal 621 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 64 de Claro TV. En Estados Unidos, se verá por el canal TNT, TBS e ESPN+.



También podrás disfrutar de toda la emoción de NBA All Star Game 2019 en alta definición HD por el canal ESPN HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (740), DirecTV (1620) y Claro TV (521).

NBA ALL STAR GAME 2019 EN VIVO | TEAM LEBRON JAMES VS. TEAM GIANNIS: ALINEACIONES Y ROSTERS

Team Giannis Antetokounmpo: Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George y Kemba Walker.

Suplentes: Blake Griffin, Nikola Jokic, Kyle Lowry, Khris Middleton, Dirk Nowitzki, Víctor Dladipo, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic y Russel Westbrook.

Team LeBron James: LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving y Kawhi Leonard.

Suplentes: Lamarcus Aldridge, Bradley Beal, Anthony Davis, Damian Lillard, Ben Simmons, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns y Dwayne Wade.