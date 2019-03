Yasmila, la modelo argentina que ha encandilado a Floyd Mayweather [GALERÍA]

Es de conocimiento público los extravagantes lujos que presume tener Floyd Mayweather: joyas, autos de lujo, mansiones entre otras opulencias. Ahora, el púgil norteamericano hace gala de la nueva conquista que acaba de realizar: Yasmila Mendeguía.

Según la prensa argentina, Yasmila es el nuevo amor de Mayweather, quién se muestra feliz a lado de ella. Versiones indican que se conocieron en Estados Unidos, cuando ambos paseaban por un centro comercial en Los Ángeles. La modelo reconoció al boxeador y no dudó en acercarse para pedirle una foto.

Él aceptó encantado, pero no solo eso: charlaron durante un buen rato y finalmente, el mismo Floyd, le pidió su número de teléfono para continuar en contacto con ella. Sin duda, el boxeador quedó prendido de la belleza de Yasmila, quién labora en México de actriz y bailarina.

“Estaba en una tienda con amigas y amigos. Y cuando lo veo, y le quiero pedir una foto, un guardaespaldas se interpuso. Pero él pidió que me dejaran pasar y nos sacamos unas fotos. Se quedó hablando con nosotros acerca de venir a México, de fiesta. Parece muy buena onda y hasta me pidió el contacto. Me encanta esa forma tan escandalosa que tiene de ser”, destacó la modelo de 22 años.