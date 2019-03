Julissa Diez Canseco denunció ser víctima de intento de secuestro en USA [FOTO]

Para el olvido. Julissa Diez Canseco, una de las principales representantes del Taekwondo en nuestro país, denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que fue víctima de un intento de secuestro mientras buscaba un teléfono celular en un centro comercial de Estados Unidos.

Fui a comprar unos celulares de segunda en un centro comercial.

Todo parecía normal...sin embargo al parecer me tenían preparado una emboscada para asaltarme. Menos mal reaccioné rápido y no pasó nada..pero me llevé el susto de mi vida!

Al parecer buscan a “chicas indefensas”.. — Julissa Diez Canseco OLY (@julidc_tkd) 19 de marzo de 2019

Por suerte, y por las propias palabras de la deportista nacional, Julissa Diez Canseco pudo reaccionar rápido y ponerse a buen recaudo tras esta terrible experiencia.

“Fui a comprar unos celulares de segunda en un centro comercial. Todo parecía normal...sin embargo al parecer me tenían preparado una emboscada para asaltarme. Menos mal reaccioné rápido y no pasó nada..pero me llevé el susto de mi vida! Al parecer buscan a “chicas indefensas”, publicó en primera instancia la atleta nacional.

Siempre en su cuenta de Twitter, la deportista continuó: “Esto me ha pasado en EEUU. Y pensar q me sentía segura..si, algunos me dirán q talves fue mi culpa buscar “lo barato” (pero quién no lo hace?), o por ir “sola”..Q horrible sentirme acorralada de estar manera.”

Para finalizar, Julissa Diez Canseco declaró que no pudo poner una queja o denuncia por simplemente no se concretó el hecho: “Lo más triste fue q no pude levantar al menos un reporte o q vean las cámaras para identificar a esos maleantes! No era viable porque dijeron “que no me hicieron nada”...es decir, tengo q esperar q me pase algo, o no reaccionar para así recién poder denunciar o decir algo”.