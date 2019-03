Entrenador argentino de voley Julián Álvarez denuncia a la USMP por un contrato con irregularidades

El exentrenador del Club Vóley de la San Martín; Julián Álvarez, denunció abiertamente a la institución ‘santa’ por no entregarle la copia de su contrato efectivo, ni el pago total de su cláusula de rescisión. Además aseguró que recibió un cheque sin fondos por parte de la institución deportiva conocida a nivel competitivo.

Julián Álvarez llegó a Lima el año pasado cuando se cursaba el mes de octubre, pensando en hacer patria fuera de su país y generando un historial profesional destacado. Quien le dio el visto bueno y se mostró feliz por concretar su llegada fue la ex voleibolista y gerenta deportiva del Club de Voley Universidad San Martin de Porres, Cenaida Uribe.

Según nos cuenta el periodista deportivo, Marco Coello, en un informe detallado en 'La República', la situación se volvió tensa cuando el 27 de enero del presente año. Ahí la directiva le comunicó a Álvarez y a su preparador físico, Sebastián Lescano, que han sido cesados de sus cargos.

Después de caer derrotadas contra la Universidad César Vallejo en la fecha 2 y terminar en la cuarta posición de la primera etapa, el club mediante sus redes sociales oficiales anunció que Martín Rodríguez sea el nuevo DT. Desencadenando un choque entre el DT Argentino Álvarez y la directiva del club 'santo', Cenaida Uribe.

"Esta decisión es adoptada con responsabilidad cuando aún son alcanzables los objetivos de esta temporada; entendiendo que existe una desproporción entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos hasta la fecha", se leyó en el comunicado emitido por el club, que al día de hoy está borrado de su cuenta principal en Twitter.

Tal como lo comentamos en un principio, 'La República' mediante Marco Coello, conversó con Álvarez, quien sostuvo: “La señora Cenaida Uribe me dijo que el equipo estaba jugando mal, cosa que me parece bien, es su opinión y si por ello quieren despedirme, lo entiendo. Sin embargo ella tiene obligaciones que cumplir. A mi llegada a Lima yo firmé un contrato laboral, no de locación de servicio. Firmé un contrato de varias copias. Luego que firmé me dijeron que después me darían una copia porque tenían la urgencia de presentarlo en el Ministerio de Trabajo. El contrato tenía los descuentos para el pago al Ministerio por ser un trabajador extranjero. Insistí por correo electrónico, llamadas y nunca me lo dieron. El domingo 27 ella llega a mi domicilio y me informa que no seré más técnico de la San Martín. El día lunes fuimos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) donde entrenaba el equipo y nos prohibieron el ingreso al lugar”.

Pasando a explicar lo que está reclamando sus derechos más que nada: "Dirigí toda la primera ronda y dos partidos de la siguiente fase. De los meses trabajados nos deben diciembre y enero, el cual nos quisieron pagar el primer mes pero el cheque no tenía fondos. Nosotros queremos que nos paguen todo hasta mayo como corresponde. Sin embargo ellos nos quieren cancelar los meses trabajados y que firmemos un compromiso que renunciamos a todo lo demás. En el contrato estaba estipulado el tema de vivienda, salud. Si no está registrado en el Ministerio yo no sé cómo sustentar que he trabajado en la San Martín, por ello he estado ‘laburando’ con visa de turista, cuando no es lo correcto”.

Finalmente, esta situación fue mucho más allá y también comentó que este contrato donde él es el principal damnificado, nunca ingresó al Ministerio de Trabajo (MINTRA): "Nosotros queremos llegar a un arreglo, pero ellos lo que buscan es dilatar el tema para irnos a un juicio. La denuncia ya está realizada en el juzgado y deseamos que esta pesadilla pueda terminar”.

Queda en manos de los entes legisladores sobre el trabajo en nuestro país conocer al detalle esta situación, testificando ambas posiciones para dejar un dictamen real y concreta. Pero por el momento la relación entre el extécnico del club de vóley de la Universidad San Martín y la gerenta deportiva, Cenaida Uribe. Ósea es un tema que alargará mucho más tiempo.

EL DATO:

Entrenador argentino de voley Julián Álvarez había firmado por 4 años en su contrato.