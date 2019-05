Caso Mauricio Fiol: Arturo Woodman criticó duramente a la Federación de Natación

El ingeniero Arturo Woodman Pollitt, ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), defendió al nadador Mauricio Fiol y le pidió a la Federación Peruana de Natación que lo considere en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El “Colorado” habló fuerte.

-Ingeniero, se vienen los Juegos Panamericanos. ¿Cuál es su análisis al respecto?

“Ya estamos a puertas de realizar los Panamericanos Lima 2019 y esperamos que todos los esfuerzos y dinero realizado por el Gobierno y de COPAL tengan todo el éxito. Siempre he sostenido que este tipo de competencias son muy positivas para el país y especialmente para el desarrollo y éxito del deporte: Se mejora la infraestructura, se incentiva el deporte y es una realidad. Que los triunfos que logren nuestros deportistas son un factor importante para motivar a otros deportistas y para que la población en general se sienta orgullosa y triunfadora”.

-¿Considera que haremos historia como país organizador?

“Con relación a la inquietud de que si llegamos a los Panamericanos con todas las infraestructuras terminadas y todo lo referido a la organización, etc., y que el desarrollo de los mismos será un éxito; personalmente pienso que sí, pero efectivamente lo haremos con el tiempo ajustado y eso no es una fortaleza, es una debilidad, pero esperemos que no se presente ningún inconveniente de última hora”.

-¿Ganaremos muchas medallas?

“En lo que respecta a los resultados deportivos en este especial Panamericano, indudablemente que es y será un factor muy importante y trascendental para el éxito de este evento y del futuro de nuestro deporte. Dentro de esta realidad, todas las federaciones y deportistas tienen que seguir trabajando para lograr importantes triunfos, que aparte de los éxitos y satisfacciones directas, el país entero se sentirá orgulloso e incentivado con el hecho de haber organizado los Panamericanos en el Perú y, sobre todo, haber cumplido uno de sus principales objetivos”.

-Hay un problema con Mauricio Fiol. ¿Qué opina al respecto ingeniero?

“Para lograr estas metas, no puede aceptarse el negativo y antideportivo actuar que está tomando la Federación de Natación, de no aceptar la participación de Mauricio Fiol, quien después de 4 años de alejamiento de las competencias está en condiciones de participar y, sobre todo, de dar un apoyo fundamental al equipo de natación. El no aceptar la participación del indicado deportista va en contra de los resultados que podría obtener el equipo”.

-¿Confía en una solución a futuro?

“Esperemos que el espíritu de triunfo que debe primar, tanto en los deportistas y en especial en sus actuales dirigentes, se mantenga. La Federación de Natación, de no cambiar su actual negativa e inaceptable actitud, no merecerían seguir manejándola, y serán responsables de los resultados deportivos por alcanzar en este evento. Independientemente del tema de Mauricio Fiol, está la turbia contratación del entrenador Sr. Orlando Moccagatta”.