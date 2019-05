Niel García, la carta peruana en Para powerlifting para los Juegos Parapanamericanos 2019 [FOTOS]

Cada vez falta menos para que comiencen los Juegos Parapanamericanos 2019 que se realizarán en Perú y los diversos atletas se encuentran afinan detalles para llegar de la mejor manera al mencionado certamen.

Uno de ellos es Niel García, atleta paralímpico que ha competido a gran nivel con deportistas convencionales de alta competencia y está dentro de los diez mejores del mundo y es candidato a ganar una medalla en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en Para powerlifting.

Niel, ¿cómo asumiste el tema de la discapacidad física?

- A los 9 años tuve un accidente que comprometió mi columna vertebral. El daño fue irreversible. Pero he vivido una niñez rica de emociones porque nunca sentí discapacidad. Tengo un hermano mellizo, pero no se dedica al deporte. Me casé, tengo un bebé de dos años y una esposa a quienes adoro. Ellos están en Piura y yo en Lima preparándome para Lima 2019.

¿Cómo así nace tu pasión por el Para powerlifting?

En Piura comencé a practicar levantamiento de potencia “Powerlifting”, gracias a mi primer profesor César Berrocal, me inicié a los quince años de edad. Realizaba ejercicios, entrenaba solo, sin técnica, ni sabía en ese entonces que había competencias.

Cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeras competencias?

- Cuando conocí a mi entrenador, empecé a competir en torneos con gente que no tenía ningún tipo de discapacidad, llegando a ganar torneos nacionales, internacionales. Conseguí ocho torneos nacionales y varios sudamericanos.

¿Cómo van los entrenamientos?

- Tenemos el apoyo del IPD y de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Hoy contamos con una selección que competirá por primera vez en los Parapanamericanos. He competido el 2016 en el Mundial de Brasil. En el Mundial de Francia 2018 quedé quinto y en el Mundial de Colombia 2018 saqué medalla de bronce.



¿Desde cuándo estas en el programa Top Perú del IPD?

- Desde el 2012. Hasta ahora me mantengo y para continuar necesito una regularidad competitiva y un buen nivel deportivo.

¿Cómo fue ese momento cuando conseguiste la medalla de bronce en el último Mundial de Para powerlifting?

- La gente no sabe por qué uno se emociona y grita en la competencia. No es el lugar que ocupas, sino es la entrega que haces en tu participación y las ganas de dejar tu país bien en alto. Además, es la primera vez que mi esposa y mi hijo estaban presentes viendo como competía.

¿Cómo te sientes con el apoyo al deportista?

- Agradezco al IPD y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), El día para un deportista es levantarse temprano, les comentaré que yo nací en una familia budista, así que soy budista, lo primero que hago es dar mi oración, me ducho, desayuno, de ahí a la terapia de 9 a 10 de la mañana, y hago un entrenamiento a doble horario.

Ya para ir terminando, ¿dónde se ubica el lugar donde entrena?

- Estoy desde hace dos meses viviendo en el Albergue del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Allí como, duermo y entreno de la mejor manera. Esto tiene un plus para el deportista porque evitas el desplazamiento que es caótico y veces es complicado para algunos compañeros.

Niel García, como profesional que lo caracteriza, termina la entrevista, toma un respiro y continua con su entrenamiento. Sabe que esta es una oportunidad de oro para el deporte nacional en los Juegos Panamericanos 2019.



Ficha:

Nombre: Niel García Trelles

Edad: 46 años

Disciplina: Para powerlifting

Modalidad: Fuerza en banca

Logros:

- 8 veces campeón nacional de levantamiento de potencia-modalidad fuerza en banca

- 8 veces campeón sudamericano de levantamiento de potencia-modalidad fuerza en banca

- Octavo lugar en el campeonato mundial para Powerlifting Berk Sur Meck 2018 -, París - Francia.

- Tercer puesto en Mundial Para Powerlifting Lima 2019.