Kevin Martínez máximo ganador en la historia del frontón peruano buscará el oro en los Panamericanos 2019

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa con la campaña “Detrás de la Medalla”, que busca visibilizar y poner en valor a los deportistas peruanos más destacados que nos representarán en los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Ahora nos metemos en la historia de vida del frontonista Kevin Martínez y su trayectoria de éxito, esfuerzo y entrega.

Deportista del TOP PERÚ del Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el máximo campeón en la historia del frontón nacional y candidato a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

- ¿Cómo te iniciaste en el frontón?

“Yo empecé a jugar frontón por mi familia. Mi abuelo y mis tíos eran grandes en este deporte, jugaban las finales de sus categorías, eran campeones en muchos torneos. Los iba a ver como un plan familiar, los seguía, me metía a la cancha entre sets”.

- De esa forma ibas aprendiendo…

“Dedicaron mucho tiempo en enseñarme, tuvieron mucha paciencia conmigo. Cada año yo seguía jugando un poco más, seguía entrenando. Ellos me decían que si quería lograr algo tenía que ser constante y dedicarle tiempo y pasión”.



- ¿Qué dice tu familia al ver que este deporte se convirtió en tu profesión?

“Uno de mis tíos siempre me dice estoy súper orgulloso de ti porque has logrado lo que nadie ha hecho. Es que en su época veían imposible que alguien pueda vivir del frontón, siendo un deporte peruano y amateur. Que pueda llegar a tan grandes ligas como los Juegos Panamericanos. Estoy seguro que mi abuelo desde el cielo también está muy orgulloso y me acompaña en cada paso que doy”.

- ¿Cuánto va a cambiar el frontón a raíz de su presencia en los Panamericanos?

“Yo creo que los Juegos Panamericanos serán una tremenda vitrina para nuestro deporte. Va a estar en la mira del mundo tanto a nivel nacional, empezar a introducirlo a los colegios y universidades para que más personas practiquen y conozcan este lindo deporte”.

- ¿Tu mejor momento?

“El momento más satisfactorio de mi carrera fue clasificar a Lima 2019 y compartir la posibilidad de buscar una medalla de oro por el Perú. Haber clasificado ha sido algo extraordinario y se va consolidar cuando gane la medalla de oro en los Juegos Panamericanos”.

DATOS

Nombre: Kevin Martínez Álvarez

Edad: 27 años

Disciplina: Paleta frontón

Logros:

Medalla de oro en el Campeonato Clasificatorio Lima 2019

7 veces campeón nacional de manera consecutiva

2 veces campeón panamericano

2 veces campeón Red Bull Rey de Cancha