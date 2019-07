Lima 2019: la emotiva historia de superación de Juan Ignacio Cáceres, oro en canotaje K4 500

La tercera medalla de oro para Argentina en los Juegos Panamericanos Lima 2019 llegó gracias al canotaje. Manuel Lascano, Juan Ignacio Cáceres, Ezequiel Giácomo y Gonzalo Carreras se impusieron por centésimas y un segundo a las delegaciones de Cuba y México para así ganar el máximo galardón en la prueba K4 500 metros de canotaje.

El cuarteto argentino triunfó con un tiempo de 1:22,106 y se llevó el oro den Lima 2019. Cuba (1:23,039) y México (1:23,106) se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Ahora bien, ¿cuál es aquella gran historia de superación que hay detrás del triunfo de Argentina en canotaje? La de Juan Ignacio Cáceres, atleta de 27 años cuyo carrera casi queda trunca cuando le detectaron un problema en el corazón hace doce años.

El piragüista había sido seleccionado para viajar a un Sudamericano en la categoría de cadetes. La ilusión estaba instalada en Cáceres hasta que un chequeo médico le detectó el síndrome Wolff-Parkinson-White, que se caracteriza por una anomalía de la conducción eléctrica del corazón y la aparición de arritmias.

El argentino no pensó en dejar el canotaje y fue intervenido hasta cuatro veces del corazón, pero no todo fue color de rosa. Luego de las dos primeras operaciones, los médicos le recomendaron que debía emprender una vida fuera del alto rendimiento. Cáceres quedó destrozado. "Eso me puso aún peor. Pero siempre pensé que debía existir alguna solución. Seguí intentando, fui a otros hospitales, no podía quedarme con eso", contó hace un tiempo.

Fue en la tercera operación que hallaron por fin dónde estaba el problema, pero tampoco lograron curarlo. A la cuarta sería la vencida. "Cuando pensé que no podría remar nunca más en mi vida el golpe fue inmediato y duro. Con el paso del tiempo, el hecho de recuperarme, entrenar nuevamente y competir fueron alivio y satisfacción a la vez. La situación fue horrible pero tuvo solución", rememoró.

Nueve años después de detectado su problema en el corazón, Juan Ignacio Cáceres cumplió el sueño de ser parte de unos Juegos Olímpicos en Río 2016. Tres años después de cumplir una de sus metas, le llegó el oro a un deportista que supo hacer de la determinación y la eterna lucha su modo de vida.

Argentina en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Además del triunfo en Canotaje de Velocidad, Argentina conquistó sus otras medallas de oro gracias a Juan Francisco Sánchez (patín artístico) y Lucas Guzmán (taekwondo 58). Giselle Soler en patín artístico le dio su primera medalla de plata a su país mientras las dos de bronce las ganaron Luciano Taccone en triatón y Robertino Pezzota en squash.