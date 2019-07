Panamericanos Lima 2019: Christian Pacheco exigió a Luz Salgado no "colgarse" de su medalla

Lima 2019 | La felicidad de Christian Pacheco se le cortó abruptamente luego de conocer que la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, utilizara su fotografía (al llegar a la meta) para fines políticos: montó el rostro del electo presidente del parlamento, Pedro Olaechea, quien disputaba las elecciones generales junto a Daniel Salverry Villa.

Luego de haber sido duramente criticada por parte de los usuarios de Twitter, red social que utilizó para subir la fotografía, la parlamentaria fujimorista decidió eliminar el post, pero este mismo ya había sido capturado y terminó viralizándose.

"Él piensa en país y no en encuestas", fue el mensaje enviado por Luz Salgado en su cuenta oficial de Twitter, pero que minutos después decidió borrar.

Conocido el hecho, Christian Pacheco lamentó lo sucedido y arremetió contra la congresista de Fuerza Popular por haber utilizado su fotografía para beneficios políticos. "Cuando una persona se cuelga del resultado de otra, esto es el reflejo en sí de esa persona... Cada uno debe brillar con luz propia y no agarrarse de otros", indicó Pacheco a Peru21.

LIMA 2019 | Christian Pacheco pide apoyo al Gobierno y empresa privada

Christian Pacheco, quien estableció un nuevo récord panamericano y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pidió apoyo al Estado y a las empresas privadas para seguir cosechando triunfos en beneficio del Perú.

"Mi sueño es una medalla olímpica, pero no puedo solo. El Gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar. Por ejemplo, yo debí de tener una preparación de tres meses con mi entrenador en Huancayo y él solo me acompañó el último mes porque no tenía contrato", agregó.