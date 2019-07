Gladys Tejeda y su dura crítica por la poca ayuda previa a su medalla de oro en Lima 2019 [VIDEO]

Lima 2019 | Tan solo un día después de la gran inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Gladys Tejeda le regaló la primera alegría al pueblo peruano al lograr la medalla de oro en la Maratón Femenina.

La deportista nacional batió el récord panamericano con su victoria, pero aun no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, durante una entrevista con el Diario Trome, Gladys Tejeda contó que sufrió más de la cuenta para lograr este objetivo en Lima 2019.

La fondista peruana declaró que tuvo inconvenientes durante su preparación para Lima 2019, puesto que su entrenador no pudo acompañarla a Colombia durante una competencia de entrenamiento para los Panamericanos.

Hubo muchas dificultades, no ha sido tan bonito tampoco porque mi entrenador ha estado un poco alejado de nosotros y esa situación se debería arreglar. Deben de mantener al entrenador por lo menos hasta el 2020 o 2022. Contratarlo y que siga apoyando a los atletas de Huancayo. Hasta el momento lo está haciendo muy bien a pesar de que no tiene suficiente apoyo", señaló la medallista dorada en los Panamericanos 2019.

Por otro lado, Gladys Tejeda reveló el tiempo de recuperación a la que tendrá que someterse para luego volver con fuerza y lograr su clasificación a Tokio 2020.

"La recuperación depende mucho de mí, de las terapias y a la alimentación. En pocos minutos me voy la villa panamericana no sé cuántos días tardé en recuperarme, pero es parte de todo el trajín que se ha hecho el día de hoy. Esto probablemente me recupere en 15 días. No es nada de gravedad", sentenció.