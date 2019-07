¡A un paso de la medalla! Fabiola Díaz obtuvo el cuarto puesto en Gimnasia Artística 

Los Panamericanos Lima 2019 vivieron este miércoles su octavo día de torneo con algunas finales en varias disciplinas. Hoy Perú estuvo a punto de obtener otra medalla en su palmarés en Gimnasia Artística, pero al final no se pudo. Y es que Fabiola Díaz quedó en el cuarto lugar en la categoría viga de equilibro femenino.

La deportista de 16 años es una de las promesas de la gimnasia nacional y este 31 de julio casi da la sorpresa en la prueba de equilibrio e hizo un puntaje total de 12.433; solamente por detrás de Kara Eaker, Elsabeth Black y Riley McCusker. Ariana Orrego también compitió, pero no tuvo una buena tarde y terminó última en la serie.

Fabiola Díaz había confesado meses atrás que además de Nadia Comaneci, su otra heroína era la estadounidense Riley McCusker, campeona mundial de Gimnasia Artística en el 2018 y que le gustaría competir con ella. Su deseo se cumplió hoy, pero esta oportunidad su ídolo ganó y le arrebató la presea de bronce.

La atleta oriunda de Madre de Dios tuvo un formidable comienzo y causó aplausos y gritos del público local. Sin embargo, no todo fue perfecto porque hasta en tres ocasiones casi cae de la viga, pero mantuvo el equilibrio hasta el final con maniobras letales. Concluyó con un salto de manera pefecta, de pie, pero no le bastó para alcanzar a su “modelo a seguir”, McCusker.

Ariana Orrego destacó el pasado sábado, pero hoy no fue así y en su paso por la viga perdió el equilibrio una vez y eso le restó varios puntos a pesar de su espectacular comienzo y su cierre magnificó, no alcanzó y quedó en el último escalón. Al final obtuvo 11.366 de puntaje, lejos de su compatiorita y del podio.

Clasificación final | Gimnasia Artística

1. Kara Eaker (USA.) = 15.266

2. Elsabeth Can (CAN) = 13.566

3. Riley Cusker (EE.UU) = 13.333

4. Fabiola Díaz (PER) = 12.433

5. Flavia Saraiva (BRA) = 12.300

6. Agustina Pisos (ARG) = 12.200

7. Danusia Francis (JAM) = 11.733

8. Ariana Orrego (PER) = 11.366

Presentación de Fabiola Díaz y Ariana Orrego