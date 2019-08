Ciclista chileno admite que no quiso venir a Lima 2019 por "depresión"

Hoy la vida le sonríe a Felipe Peñaloza, pero todo fue muy distinto el pasado 24 de junio. Aquel día al ciclista chileno y a su compañero le encontraron sustancias dopantes en el Aeropuerto de Medellín (Colombia), ciudad en la que iban a realizar su última etapa de preparación para los Panamericanos Lima 2019.

Un mes después, Felipe Peñaloza lidera el Ómnium masculino junto al estadounidense Daniel Holloway luego de dos pruebas disputadas y a falta de dos más por jugarse.

El ciclista chileno terminó en la segunda ubicación en el Scratch y Tempo Race y, por ahora, se mantiene en lo más alto de la clasificación de la modalidad ciclismo en pista de los Panamericanos Lima 2019.

Ahora bien, Peñaloza recordó el mal momento que le tocó vivir en Colombia y que casi le cuesta su participación en Lima 2019. "Nos tomó súper mal ese tema. Estuvimos una semana sin entrenar, tuve depresión, no queríamos venir a los juegos. Con este segundo lugar, me doy por pagado por tantos problemas que hemos tenido", aseguró.

"Nos hicieron mucho daño con esa noticia, la preparación nos afectó demasiado", abundó el deportista de 26 años.

Felipe Peñaloza fue muy crítico con el ambiente que rodea a la Federación Ciclista de Chile, desafiliada por el Comité Olímpico del país vecino luego de varios escándalos internos.

"El tema federativo no sé qué pasará. No me quiero meter, porque uno puede salir perjudicado. Pero creo que está haciendo las cosas bien el Coch. Quiero que se solucione, hago un llamado a todos los dirigentes del ciclismo para que se unan. El ciclismo está totalmente dividido", sentenció.

¿Qué le falta a Felipe Peñaloza en la modalidad Ómnium?

Al ciclista chileno todavía le restan las pruebas de Eliminación y Carrera por puntos. Peñaloza se encuentra a dos puntos del estadounidense Daniel Holloway y tiene grandes chances de ganar una medalla en los Panamericanos Lima 2019. Para ello, debe superar lo realizado en las pruebas de Scratch y Tempo.