El escándalo que remeció a la delegación chilena antes de la inauguración de los Panamericanos Lima 2019

Lima 2019 | Los problemas parecen no acabar en la delegación de Chile que disputará los Juegos Panamericanos. Y es que tras la separación de Mauricio González Calderón, quién arrojó positivo en una prueba antidopaje, dos elementos más de la 'Estrella Solitaria' están en el ojo de la tormenta: se trata de los ciclistas Antonio Cabrera y Felipe Peñoza

Los referidos deportistas fueron intervenidos en Colombia - días previos a que inicie los Juegos Panamericanos Lima 2019 - por haber portado sustancias ilícitas, según informó el medio 'sureño' La Tercera.

"Las bolsas donde guardaban las bicicletas eran en realidad una farmacia ambulante. Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, la pareja esperanza del ciclismo chileno en estos Juegos Panamericanos, acababan de aterrizar en Medellín, ya habían recogido su equipaje y se disponían a cruzar el control aduanero cuando la policía les retuvo para una revisión rutinaria", inicia el relato.

"Y fue ahí cuando, además de altas dosis de clonazepam (estupefacientes), en pastillas y en jarabe, vitaminas y unas ampollas con un líquido indeterminado sin regulación, se le encontró Androgel, es decir, testosterona en la maleta, una sustancia expresamente prohibida por el reglamento antidopaje", agregaron.

A pesar de estos indicativos, los deportistas señalados fueron detenidos solo por los estupefacientes (no está prohibido por el antidopaje, pero su consumo solo está permitido con receta médica).

No obstante, el abogado de los ciclistas, Néstor Gómez, ha rechazado las afirmaciones vertidas por parte de la Policía de Colombia. "No se les encontró ninguna sustancia dopante. La testosterona no aparece en ningún lugar del parte”, declaró a El Dinamo.

“Solo hay unas fotos que no están certificadas con fecha y hora. Yo podría publicar una foto suya saliendo de un lugar o haciendo cualquier cosa… De eso no tenemos cómo defendernos. Es palabra contra palabra. No pongo en duda lo que haya dicho el policía. Pero no se puede acreditar que los sachets eran propiedad de Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, eso no se puede aseverar”, detalló.

Tanto Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza están registrados por parte de la delegación chilena para disputar: prueba de pista y ruta (el segundo) y pista (el primero).