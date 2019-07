Lima 2019 [EN VIVO] Diego Elías vs Todd Harrity por cuartos de Squash

Latina EN VIVO Panamericanos Lima 2019 Diego Elías (Perú) vs Todd Harrity (Estados Unidos) ONLINE disputarán un choque de poder a poder por los cuartos de final de la categoría masculina de Squash a realizarse este viernes 26 de julio (8.00 a.m. - hora peruana) en el CAR Voleibol de La Videna (distrito de San Luis). Sigue la transmisión del Partido de HOY de los Juegos Panamericanos EN DIRECTO vía INTERNET con los canales y los horarios en el punto a punto de Libero.pe. Ver por Movistar Deportes, TV Perú y Panamericana Televisión.

Minuto a minuto en directo del juego de Diego Elías.

Marcador EN VIVO Perú 0-0 Estados Unidos

Squash 2019 1 2 3 4 5 T Diego Elías (PER) - - - - - - Todd Harrity (USA) - - - - - -

Tras vencer (11-4, 11-7 y 11-7) al guatemalteco Edwin Enríquez en tres juegos en tan solo 18 minutos, el peruano Diego Elías debutó a todas luces el sueño para ganar la medalla de oro en la competencia de Squash de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Aún falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, el número 8 del ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash (PSA) mostró un nivel muy alto y espera con ansías enfrentar al estadounidense Todd Harrity.

“Es emocionante jugar con todo el público peruano alentándote. Es una sensación única porque no suelo competir en Perú. De hecho, mi último evento acá fue en los Juegos Bolivarianos 2013, en Trujillo, y sentir eso me llena de compromiso. Sin embargo, tengo que tomar esto partido por partido para no llenarme de presión”, indicó Diego Elías para el portal de Lima 2019.

“Me he venido preparando físicamente para este torneo y se nota en el campo. Intentaré sacar una ventaja con mis rivales. Por eso tomo todos los campeonatos con mucha seriedad para seguir ganando experiencia, porque los rivales también se preparan con intensidad para llegar a la cima de este deporte”, añadió Diego Elías.

Todd Harrity, número 45 del ranking de la PSA, viene de derrotar al argentino Leando Romiglio en tres sets consecutivos (11-4; 11-7 y 11-3) y se presenta como el mejor rival de la categoría masculini de Squash para nuestro compatriota Diego Elías.

Diego Elías vs Todd Harrity, vibrante revancha en Lima 2019

En septiembre del 2018, Diego Elías enfrentó a Todd Harrity y lo derrotó en un reñido encuentro durante las semifinales de la XXVIII Campeonato Panamericano 2018 de Islas Caimán. En esa misma competencia, el peruano conquistó el título del torneo al derrotar al jamaiquino Chris Binnie por 3 sets a 0, con los parciales 11-7, 11-8 y 11-5, en un partido de 42 minutos de duración.

Diego Elías conquistóla medalla de plata en los últimos Juegos Panamericanos de Toronto. Esta vez irá por todas por la medalla de oro en Lima 2019.

A qué hora participan Diego Elías y el resto de peruanos en Lima 2019

Participantes: Diego Elías (Perú) vs. Todd Harrity (Estados Unidos)

Competencia: Squash

Modalidad: individual masculino.

Ronda: cuartos de final.

Hora: 8.00 a.m. (Lima) / 9.00 a.m. (Washington DC)

Participantes: Perú vs. Canadá

Competencia: Squash

Modalidad: Dobles femenino.

Ronda: cuartos de final.

Hora: 9.00 a.m. (Lima) / 10.00 a.m. (Toronto)

Participantes: Perú vs. Colombia

Competencia: Squash

Modalidad: Dobles masculino.

Ronda: cuartos de final.

Hora: 10.30 a.m. (Lima y Bogotá)

Peruanos que participan en la competencia Squash en los Juegos Panamericanos Lima 2019

María Hermosa, Ximena Rodríguez, Andrés Duany y Diego Elías serán los representantes de la jornada de ese jueves 25 de julio en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Dónde se realiza la competencia de Squash 2019 en los Panamericanos de Lima

En la sede de La Videna, ubicado en la avenida el Aire 949 del distrito de San Luis, se realizarán la competencia de Squash para estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Qué canales transmiten Latina, TV Perú, Panamericana y Movistar Deportes los Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya

Dónde comprar entradas para Panamericanos Lima 2019: precio de entradas

Regular: 20 soles

Menores de 18 años: 10 soles

Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - Silla de Ruedas (*): 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible (ASR): 10 soles

(*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo una entrada de Asiento de Silla de Ruedas y una entrada de Acompañante por certificado.