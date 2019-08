Lima 2019: Kimberly García ganó medalla de plata y ya piensa en Tokio 2020

Lima 2019 | Kimberly García le regaló una presea plateada al Perú en la competencia de Marcha Atlética, tras llegar en un tiempo récord de 1:29 segundos, solo un minuto después que la colombiana Sandra Arenas que se quedó con la medalla de oro.

La galardonada atleta se mostró muy satisfecha con su participación, pero no evitó manifestar sus ganas de haber ganado el oro, pues era el objetivo principal de la deportista oriunda del departamento de Huancayo.

"Todo bien con mi actuación pero yo esperaba ganar la medalla de oro, igual estoy contenta por mi rendimiento y solo me queda agradecer a la gente que me apoyó mucho durante la competencia" declaró la marchista peruana, asimismo agradeció a su familia por su apoyo incondicional "Este logro se lo dedico a mi familia que me respaldó en todo momento".

Superando obstáculos

Kymberly no evitó recordar el difícil momento que tuvo que superar, tras sufrir una dura lesión hace algunos meses que la alejó de los entrenamientos por un buen tiempo:

"En esta última etapa de mi preparación sufrí algunas lesiones por lo que solo pude trabajar más en el tema mental que en lo físico" manifestó la deportista.

Tokio 2020

Por último, Kimberly García que ya clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya se visualiza ganando una medalla para el Perú: "Ahora solo queda descansar y luego prepararme muy bien para conseguir una medalla en las Olimpiadas".