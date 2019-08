Lima 2019 [Latina en vivo] Marcha Atlética 20 km con Kimberly García

Latina EN VIVO Marcha Atlética 20 km Panamericanos Lima 2019 ONLINE Kimberly García y Mary Luz Andia, marchistas peruanas ya clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, participarán en la competencia de 20 kilómetros de la rama femenina de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que inicia este domingo 4 de agosto, a partir de las 8.00 a.m. de la mañana (hora peruana), desde el Parque Kennedy, del distrito de Miraflores. La transmisión estará a cargo de TV Perú, Movistar TV, Panamericana y ESPN Deportes. Minuto a minuto por Libero.pe.

El Parque Kennedy será el punto de partida y llegada de los 20 kms, en los que parece favoritas la Kimberly García y la dos veces ganadora sudamericana Erica Rocha de Sena. La brasileña, de 34 años, fue medalla de plata en la anterior edición de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y no aspira ahora al oro por capricho: ganó la Copa Panamericana a principios de este año.

También estará en la línea de salida con la mirada puesta en el podio la colombiana Sandra Arenas, cuarta en Toronto 2015.

Pero después de lo ocurrido en el maratón, donde los locales Gladys Tejeda y Christian Pacheco saltaron por encima de los favoritos llegados de fuera, una opción que no hay que descartar es la peruana Kimberly García, récord nacional, campeona sudamericana en 2014. Incluso Mary Luz Andia, de 18 años, con plusmarca juvenil en nuestro país.

El récord de los Juegos Panamericanos en los 20K de Marcha Femenino le corresponde a la mexicana Guadalupe González, quien logró un tiempo de 1:29:24 el 19 de julio de 2015 en Toronto 2015.

Mapa de partida en Miraflores de Marcha Atlética de Lima 2019

Ver mapa.

A qué hora compiten Kimberly García y Mary Luz Andia ONLINE Marcha Femenina de Lima 2019

Perú: 8.00 a.m. (mujeres); 10.30 a.m. (hombres)

Colombia: 8.00 a.m. (mujeres); 10.30 a.m. (hombres)

México: 8.00 a.m. (mujeres); 10.30 a.m. (hombres)

Ecuador: 8.00 a.m. (mujeres); 10.30 a.m. (hombres)

Estados Unidos: 8.00 a.m. (mujeres); 10.30 a.m. (hombres)

Chile: 9.00 a.m. (mujeres); 11.30 a.m. (hombres)

Paraguay: 10.00 a.m. (mujeres); 12.30 p.m. (hombres)

Argentina: 10.00 a.m. (mujeres); 12.30 p.m. (hombres)

Uruguay: 10.00 a.m. (mujeres); 12.30 p.m. (hombres)

Bolivia: 9.00 a.m. (mujeres); 11.30 a.m. (hombres)

Venezuela: 9.00 a.m. (mujeres); 11.30 a.m. (hombres)

España: 3.00 p.m. (mujeres); 5.30 p.m. (hombres)

Qué canal transmite Marcha Femenina EN VIVO por Latina y Movistar desde Parque Kennedy

Perú: Latina,​ Panamericana TV, TV Perú y Movistar Deportes

Brasil: Rede Record y SporTV

Bolivia: Bolivia TV

Canadá: CBC-Radio Canada

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF29​ y CDO

Colombia: Señal Colombia

Costa Rica: ESPN

Ecuador: Ecuador TV

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes31​

Guatemala: ESPN,

México: Claro Sports, ESPN, Televisa32​

Panamá: ESPN

Paraguay: Canal 2 NPY

Puerto Rico: ESPN Deportes, Telemundo

República Dominicana: ESPN, Digital 15

Uruguay: Vera+33​

Venezuela: La Tele Tuya

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV ONLINE Marcha Atlética Lima 2019 | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Kimberly García y Mary Luz Andia EN VIVO Orden de partida en Marcha Femenina de Atletismo

1. Angela Castro (Bolivia, pechera 37): 1:30:33 (mejor marca)

2. Karla Jaramillo (Ecuador, pechera 44): 1:30:52 (mejor marca)

3. Erica Rocha de Sena (Brasil, pechera 39): 1:26:59 (mejor marca)

4. Magaly Bonilla (Ecuador, pechera 43): 1:31:53 (mejor marca)

5. Mary Luz Andía (Perú, pechera 49): 1:30:50 (mejor marca)

6. Ilse Guerrero (México, pechera 46): 1:35:35 (mejor marca)

7. Kimberly García (Perú, pechera 48): 1:28:56 (mejor marca)

8. Noelia Vargas (Costa Rica, pechera 42): 1:34:20 (mejor marca)

9. Sandra Arenas (Colombia, pechera 40): 1:28:10 (mejor marca)

10. Robyn Stevens (Perú, pechera 52): 1:30:00 (mejor marca)

11. Sandra Galvis (Colombia, pechera 41): 1:30:00 (mejor marca)

12. Rachelle de Orbeta (Puerto Rico, pechera 50): 1:34:54 (mejor marca)

13. Miranda Melville (Estados Unidos, pechera 51): 1:31:42 (mejor marca)

14. Rebecaa Enríquez (México, pechera 47): 1:35:15 (mejor marca)

15. Maritza Poncio (Guatemala, pechera 45): 1:30:52 (mejor marca)

Peruano José Carlos Mamani participa en la Marcha Masculina de Lima 2019 por Movistar y Latina

La Marcha Masculina de Atletismo, donde participa el peruano José Carlos Mamani, inicia a las 10.30 de la mañana y tendrá el mismo recorrido de la competencia Femenina.

1. Yassir Cabrera (Panamá, pechera 66): 1:23:43 (mejor marca)

2. Yerko Araya (Chile, pechera 57): 1:21:31 (mejor marca)

3. Moacir Zimmermann (Brasil, pechera 54): 1:21:35 (mejor marca)

4. José Alejandro Barrondo (Guatemala, pechera 62): 1:19:55 (mejor marca)

5. Brian Pintado (Ecuador, pechera 61): 1:20:44 (mejor marca)

6. Carlos Sánchez (México, pechera 65): 1:20:39 (mejor marca)

7. José Montaña (Colombia, pechera 61): 1:20:18 (mejor marca)

8. Andrés Olivas (México, pechera 64): 1:23:45 (mejor marca)

9. Evan Dunfee (Canadá, pechera 56): 1:20:13 (mejor marca)

10. Caio Oliveira (Brasil, pechera 55): 1:18:47 (mejor marca)

11. Juan Manuel Cano (Argentina, pechera 53): 1:22:46 (mejor marca)

12. Mauricio Arteaga (Ecuador, pechera 60): 1:22:18 (mejor marca)

13. José Carlos Mamani (Perú, pechera 67): 1:22:27 (mejor marca)

14. Eider Arévalo (Colombia, pechera 58): 1:18:53 (mejor marca)

15. José María Raymundo (Guatemala, pechera 63): 1:21:14 (mejor marca)

16. Richard Vargas (Venezuela, pechera 68): 1:22:10 (mejor marca)

Kimberly García y Mary Luz Andy clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Kimberly García aseguró su participación en Tokio 2020 luego de regristra un tiempo de 01:29:33 durante su participación en el Open Panamericano de Michoacán, México. La marchista volverá a representar al Perú en unos Juegos Olímpicos tras Río 2016 donde quedó en la posición número 14 de la competencia.

Cuál es la mejor marca de Kimberly García en Juegos Panamericanos

Kimberly García obtuvo su mejor marca personal en el pasado Mundial de Taicang (China), con un tiempo de 1:28:56, que se realizó en el 2018.

Precio de entradas para la Marcha Libre de Atletismo

El ingreso es totalmente GRATIS.

Plan de desvíos de Miraflores por Marcha Atlética de Lima 2019

Desde la madrugada del domingo 4 de agosto (00:00 horas) hasta las 3.00 p.m. de la tarde, el distrito de Miraflores cerrará sus calles para los días 4 y 11 de agosto por los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Calles cerradas de Miraflores por los Panamericanos de Lima 2019

- Avenida José Larco: desde Óvalo de Miraflores hasta la calle Tarata.

- Avenida Diagonal: desde Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell

- Calle Bellavista: desde la calle Berlín hasta avenida José Pardo.

- Calle Mártir José Olaya: desde ña avenida Diagonal hasta la avenida José Pardo.

- Calle Schell: desde las avenida José Larco hasta la avenida Diagonal

- Avenida José Pardo (De Oeste a Este): desde la Calle Bellavista hasta Óvalo Miraflores.

Vías alternas de Miraflores por los Panamericanos de Lima 2019

- En sentido Este a Oeste: Avenidas José Pardo, Jorge Chávez, Diagonal, Benavides, La Paz, Ricardo Palma y la calle José Gálvez.

- Sentido Oeste a Este: Avenidas Ricardo Palma, Petit Thouars, Enrique Palacios, Comandante Espinar, José Pardo y el jirón Gonzáles Prada.

- Sentido de Sur a Norte: Avenidas José Larco, Benavides, La Paz, Ricardo Palma, Petit Thouars, Comandante Espinar, José Pardo, el jirón Gonzales Prada y la calle Enrique Palacios

- Sentido Norte a Sur: Avenida Arequipa, Elías Aguirre, Grau, Diagonal y las calles Enrique Palacios y José Gonzales.