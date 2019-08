Kimberly García: “Hubiera ganado la medalla de oro si llegaba al 100% a Lima 2019”

El último fin de semana estuvo lleno de alegrías para el deporte nacional, entre ellas la medalla de plata ganada por Kimberly García en Marcha Atlética de 20 kilómetros. La deportista nacional logró llevar bien en alto el nombre de nuestro país en otra competencia de largo aliento al igual que Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco en Lima 2019.

Sin embargo, la medalla conseguida por Kimberly García pudo haber sido de otro color debido a una severa lesión que sufrió a solo un mes del inicio de Lima 2019. Así lo reconoció la propia atleta en una entrevista con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

"Estaba planificando una marca de una hora y 26-27 minutos en Lima 2019. Lastimosamente, un mes antes sufrí una fractura en la tibia. Como no podía ni dar un paso, paré dos semanas y en atletismo, si paras tres días, ya pierdes la forma. Por eso, solo me pude preparar un par de semanas. No llegué a los Juegos Panamericanos en óptimas condiciones y, si llegaba al 100%, habría peleado la medalla de oro", señaló García.

Por otro lado, Kimberly García señaló que fue muy importante el aliento del público para conseguir la medalla de plata en Lima 2019. La atleta que creció en Junín reconoció que tuvo el temor que su lesión recrudeciera durante la competencia, pero que el apoyo del aficionado nacional le dio fuerzas para llegar hasta el final.

"El público me ayudó bastante desde que partí. Estaba un poco presionada y pensando en si me iba a doler la lesión, pero me ayudó a no quedarme la aparición de mi familia y todos los peruanos. Sentía dolor, pero me dije que había que luchar por una medalla. No me dí por vencida y esa barra me ayudó bastante", sentenció.