Lima 2019: Angélica Espinoza será la abanderada de Perú en los Parapanamericanos

Lima 2019|Este 23 de agosto comenzará los sextos Juegos Parapanamericanos, un evento deportivo que reunirá a los mejores Para deportistas del continente. Hoy se conoció que Angélica Espinoza Carranza será la abanderada de la delegación peruana que nos representará en esta competencia.

Angélica tiene 21 años y es campeona en Parapanamericana, Costa Rica 2017, Campeona Mundial, Londres 2017, Nominada y ganadora como la mejor para deportista revelación 2017, además ha participado en el Campeonato Parapanamericano USA 2018, Campamento de entrenamiento Brasil 2018 y Campeonato Mundial Turquía 2019.

En la ceremonia contó con la presencia de la congresista la República, Leyla Chihuán, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito, Luisa Villar, presidente de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Carlos Neuhaus, titular del Comité Organizador de los Juegos Lima 2019, Iván Dibós, miembro del Comité Olímpico Internacional y deportistas de la delegación nacional que participará en los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sebastián Suito, presidente del IPD, agradeció a los Para deportistas por su entrega y esfuerzo que realizan para conseguir sus sueños. El directivo pidió seguir apoyando al deporte, porque son lo más importante para el Perú.

"Agradezco primero a ustedes los Para deportistas que nos van a representar en estos Juegos Parapanamericanos. Todos los que van a lograr medallas y los que no, también, esto es para ustedes, un aplauso para el esfuerzo que hacen. Siempre lo he dicho, el deporte da disciplina, al deporte no le interesa ninguna discapacidad. Tenemos mucho porque avanzar. Hace poco ustedes eran invisibles y hoy son visibles para la sociedad", indicó.

Nuestra abanderada es campeona nacional, tiene clasificación K44 en la categoría -49 kg femenino. Está ubicada en el puesto 8 y a nivel panamericano en el puesto 2 resultados como triple medallista en opens Parapanamericanos y tiene participación en dos Campeonatos Mundiales.