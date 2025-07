Sin duda alguna uno de los principales equipos del Perú es Alianza Lima, que dentro de poco disputará tanto torneo nacional como internacional y para ello necesita seguir reforzándose de la mejor manera. Pese a ello, no todo es ingreso en Matute debido a que se anunció la inesperada salida de dos de sus principales elementos, y ahora ambos confirmaron su futuro luego de muchas especulaciones.

El conjunto blanquiazul se encuentra esperando su partido con Gremio por Copa Sudamericana y que empiece el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, los hinchas también están entusiasmados con el desempeño que ha hecho su equipo en la Liga Peruana de Vóley, donde son las actuales bicampeonas y dentro de unos meses disputarán el Mundial de Clubes 2025. Lamentablemente para la institución, recientemente anunció la salida de Julieta Lazcano y David Torres.

La repentina partida de la voleibolista y el preparador físico de Alianza Lima despertó mucha controversia en los seguidores, ya que poco antes se había confirmado su renovación. Ante ello muchos especularon con un posible embarazo por parte de la argentina y un romance con el integrante del comando técnico liderado por Facundo Morando.

Ahora, para acabar con todo tipo de rumores, Julieta Lazcano subió a su cuenta oficial de Instagram una historia junto a David Torres y dejaron el siguiente mensaje: "Te amo". De esta forma se confirma que el futuro de ambos es permanecer juntos y que dejaron la institución blanquiazul para priorizar su vida personal. Aunque, no se sabe si realmente la voleibolista está gestando o no.

El mensaje de Julieta Lazcano y David Torres.

Julieta Lazcano se despidió de Alianza Lima

Apenas Alianza Lima hizo oficial su salida con una publicación en 'X', antes Twitter, la voleibolista decidió colgar un mensaje de despedida para todos los hinchas blanquiazules que la alentaron en cada compromiso durante el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley y el subcampeonato del Campeonato Sudamericano. En el comunicado contó algunos detalles de su partida.

"A mi querida hinchada blanquiazul. Les cuento que no sigo en Alianza, pero la razón es que no voy a jugar esta temporada. Es una decisión de vida y nada tiene que ver con el club. Ellos han sido excelentes conmigo y siempre les agradeceré. Además de ser deportista tengo vida personal y otros proyectos que requieren de mi energía y dedicación. Me toca poner el corazón en otros sueños personales. Vamos por ese tricampeonato, los veré y alentaré desde afuera. Gracias al club y toda la hinchada. ¡Arriba, Alianza!", indicó.