Mishell Loli, la freestyler peruana que vende rifas y polladas para participar en torneo internacional [VIDEO]

Mishell Loli (24) tuvo que sortear -así como sortea el balón en el aire- muchos obstáculos para triunfar en el freestyle. Sin embargo, su destreza con la pelota permite que sueñe en grande, aunque necesita la ayuda de todos para eso.



Ella fue entrevistada por Líbero y nos reveló que, hoy en día, aspira a participar en un torneo de freestyle football en Quito, Ecuador. No obstante, se las ingenia para obtener los recursos necesarios para subsistir.

"En pocos días voy a estar en Quito que es torneo latinoamericano. Estoy vendiendo rifas para ayudarme con el hospedaje y la alimentación. Estoy rifando de todo lo que yo tenga en mis manos para ayudarme de una manera", señaló.

"Sí tengo el apoyo (...) pero, sin embargo, no es suficiente. Es un gasto que es vuelo, el hospedaje y la alimentación. Por eso vendo rifas, polladas y hago un montón de cosas", agregó.



Tras ello, Loli nos habla sobre su pasión por el freestyle y el dominio del balón.



"Cumpliría cuatro años y en competencia tengo dos años. Es una disciplina que me gusta muchísimo, este año he estado en Estados Unidos representando al Perú en el Mundial, en el cual obtuve el cuarto puesto", resaltó la acróbata.



Finalmente, Mishell Loli -quien señaló que complementa el freestyle con el método de entrenamiento del personal trainer Giovanni Cafferata- compartió el secreto para poder sobresalir en este deporte.



"Es disciplina, constancia, perseverancia. Si nosotras nos rendimos, no vamos a llegar a ningún lado. Hago rutinas, no solo hago pataditas. Trato de combinar la acrobacia con este deportes", sentenció.