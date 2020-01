Kobe Bryant: periodista recordó denuncia de presunta violación contra leyenda de NBA y fue suspendida

La leyenda de la NBA y del deporte en general, Kobe Bryant, falleció el domingo pasado en un lamentable accidente en su helicóptero. El hecho causó gran revuelo y conmoción en el mundo entero, sin embargo, Felicia Sonmez, periodista del Washintong Post, no tuvo mejor idea que recordar una grave denuncia hacia el ex basquetbolista, causando la indignación del planeta entero.

On Twitter this afternoon, upon hearing of Kobe Bryant’s tragic death, Felicia Sonmez posted this. pic.twitter.com/tiYdB7HzHK