NFL: Jimmy Garoppolo, de ser suplente con Patriots a jugar el Super Bowl con los 49ers [VIDEO]

Faltan tan solo horas para el tan ansiado choque entre 49ers y Chiefs por la Super Bowl 54 que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y que paralizará el mundo de los deportes al ser el evento más esperado en esta época del año.

NFL: Jimmy Garoppolo, de ser suplente con Patriots a jugar el Super Bowl con los 49ers

Es por ello que ya las personas toman partido por uno de los dos equipos. Sin embargo, habrá un jugador que vivirá este duelo de una manera muy especial y que buscará meterse en la historia de la NFL.

Se trata de Jimmy Garoppolo, quien es el actual quarterback y figura de los San Francisco 49ers. El norteamericano de 28 años jugará su primer Super Bowl como titular a la espera de lucirse en el campo de juego y así, conseguir su tercer anillo y el primero con el equipo de San Francisco.

Pero no siempre las cosas le salieron como esperaba a Jimmy Garoppolo. Durante su época universitaria, no pudo conseguir una beca por lo que estuvo en una universidad que no era muy conocida y pasó el mayor tiempo desapercibido.

En la última temporada con el Eastern Illinois, batió los récords de Tony Romo llamando la atención de los equipos de la NFL. Solo Patriots decidió hacerle una propuesta, aceptando la oferta.

Llegó a los New England Patriots para que se convierta en el sucesor de Tom Brady, aunque no contó con que su ídolo alargaría su carrera deportiva lo que generó que sea relegado a la banca de suplentes.

Una sanción de cuatro partidos a Brady por un escándalo de las pelotas desinfladas permitió que Jimmy Garoppolo tenga su chance. Kyle Shanahan vio en él lo potencial y lo fichó para que sea el quaterback de los 49ers.

Si bien Jimmy Garoppolo ya tiene dos anillos (2014 y 2016), el italoamericano ahora sí tendrá la oportunidad de ser el protagonista de un Super Bowl. Además, es uno de los mejores pagados de la NFL al firmar un contrato de 137.5 millones de dólares.