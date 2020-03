¡Increíble! Jonathan Maicelo amenazó a su socia de 63 años [VIDEO]

Jonathan Maicelo siempre dejó el nombre del Perú en lo más alto en el mundo del boxeo. El pugilista decidió incursionar en el rubro de los negocios para seguir creciendo profesionalmente.

Es por ello que aprovechando de su imagen, Maicelo se convirtió rápidamente en un próspero empresario y hasta decidió incursionar en la comida al recibir una propuesta de ser socios por parte de un ex amigo.

Al principio las cosas eran felicidad y el propio ex deportista daba a conocer mediante sus redes sociales sus logros que venía obteniendo ya que el restaurante “Yo la lucho” crecía a pasos agigantados.

Tras ver el éxito del negocio, los dueños de la idea, una persona mayor de nombre Macedonia Lázaro y su hijo de nombre Bruno Echevarría, decidieron poner otro local más para aumentar las ventas. Esto último no gustó para nada en Jonathan Maicelo.

A raíz de lo sucedido, el oriundo del Callao pensó que le estaban “jugando sucio” y desde allí, empezó la pesadilla para la anciana Lázaro que, en varias oportunidades, sufrió los ataques verbales de Maicelo.

“Yo le tenía mucho afecto, yo consigo otro local y asocié a mi madre con él para que construyan ese local”, declaró Bruno Echevarría, quien se encuentra muy consternado por la salud de su madre, quien han sido la más golpeada con todo este asunto.

Incluso, el tema se ha ido de las manos. Maicelo no ha tenido dudas en ir hasta el otro restaurante, que está a tan solamente un par de cuadras y es administrado por la madre y su hijo, para amedrentar a los trabajadores y generar pánico en los comensales.

“Yo tengo miedo, me amenaza a mi familia. Lo único que quiero es que termine esta sociedad (...) Si algo me pasa a mí o a mi familia, el único responsable es Jonathan Maicelo” declaró entre lágrimas la señora para el medio Día D.

El mismo programa de televisión buscó al empresario, quien se defendió expresando lo siguiente: “Le ha hablado fuerte, pero tampoco ha sido maltrato (...) Tú quieres victimizar a las mujeres”.

Por el momento, la situación ya se encuentra en el ámbito legal y se espera que próximamente se llegue a una solución pacífica y cesen los problemas entre Maicelo y sus socios.

Pamela Vértiz a Jonathan Maicelo: “Esa no es la forma de tratar a nadie

Pamela Vértiz se mostró indignada por el proceder del ex boxeador y dijo lo siguiente: “Jonathan, te conozco y me conoces, con el aprecio que te tengo, esa no es la forma de tratar de a una mujer, esa no es la forma de tratar a nadie y tú lo sabes”.