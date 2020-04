Reconocida campeona olímpica argentina y su entrenamiento “imposible” de hacer [VIDEO]

El mundo se encuentra “paralizado” por el coronavirus. La pandemia sigue cobrando la vida de mies y muchos países como Argentina, se han declarado en cuarentena para tratar de frenar al COVID-19.

Ello ha obligado a que muchas personas que se dedican de manera profesional a los deportes tengan que hacer sus ejercicios en casa. Tal es el caso de la destaca argentina Paula Pareto.

La primera deportista argentina que logró ganar dos medallas olímpicas en disciplinas individuales, viene mostrando desde hace días, su rutina que hace para no poder el físico y seguir en forma.

Pero ahora último, la olímpica ha sorprendido a más de uno al mostrar un video en el cual se ve un duro ejercicio que muy pocos podrían lograrlo. En todo caso, requiere meses de esfuerzo y dedicación.

Resulta que en el video que la misma Paula Pareto subió a su cuenta de Instagram, la argentina hace una serie de flexiones de brazo con saltos en los que despega totalmente sus manos y pies del suelo.

“¡Hoy, entrenamiento de concentración, confianza y fe en mí y en mis bracitos para no perder mis dientes!”, fue el mensaje que escribió la medallista olímpica en su red social.

Luego agregó un mensaje motivacional: “Para los que me preguntan si no me da miedo, les digo algo que leí y que puede servir para cualquier ámbito: el miedo es una respuesta condicionada. Funciona en pos a lo que uno mismo crea, y como cualquier otra creación, es tan sencillo echarla abajo como levantarla. Depende de cada uno”, sentenció la gaucha.

Como se sabe, Paula Pareto es una de las deportistas más destacas de su país al conseguir dos medallas olímpicas en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016. Además, ya está clasificada para Tokio 2020 y espera conseguir una presea más antes de pensar en el retiro.