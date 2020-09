Con partidazo de Russell Wilson, Seahawks ganó por 35-30 a Patriots en la semana 2 de la NFL

Seahawks sufrió hasta el final, pero logró dar un duro golpe a los Patriots en el CenturyLink Field. El quarterback Russell Wilson comandó al cuadro de Seattle para darle un triunfo en la Conferencia Oeste de la NFL, en el vibrante cierre de la semana 2 del fútbol americano.

El inicio fue alentador para los Patriots, quienes dieron el primer TouchDown de la jornada a través de Davin McCourty. No obstante, el show de Wilson comenzaría con un increíble pase de larga distancia a Lockett, quien lograría igualar el marcador.

La situación se mantendría emparejada en el segundo cuarto con un TouchDown para cada lado, pero el tercer cuarto sería determinante, David Moore y Freddie Swain concretarían dos TouchDowns decisivos para la remontada del equipo de Seattle.

Sobre el final, los Patriots recortaron por medio de Cam Newton y quedaron a apenas cinco puntos de su rival, aunque el marcador no lograría moverse más.

El próximo partido de los Seahawcks será ante Cowboys el próximo domingo, mientras que los Patriots se medirán ante los Raiders.

Sigue el minuto a minuto con las incidencias del duelo entre Seahawks y Patriots.

- En el último segundo, Seahawks definió la victoria contra los Patriots por 35-30.

- Cam Newton vuelve a anotar un TouchDown y pone de infarto el final. Patriots quedó a cinco puntos de Seahawks a falta de dos minutos.

- Irving se lesiona a poco del final del partido.

- Soberbio pase de Wilson a Chris Carson para un nuevo TouchDown de Seahawks, que ahora gana 35-23

- A 10 minutos del final, Patriots 23-Seahawks 28. Final de infarto.

- Cam Newton vuelve a conseguir un nuevo TouchDown y reduce la distancia de los Patriots.

TOUCHDOWN! Cam Newton fakes the run and lobs it to Jakob Johnson! #Patriots pic.twitter.com/jdQP6tAiML