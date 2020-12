Surfista Catalina Zariquiey brilla en el Sudamericano infantil y consigue dos medallas de oro para Perú

El último fin de semana se disputó el Campeonato Sudamericano de Surf Infantil en Cartagena de Indias (Colombia) y tuvo a la tablista peruana Catalina Zariquiey como una de las deportistas sobresalientes del certamen, ello luego de conseguir dos medallas de oro en diferentes categorías. ¡Grande, 'Cata'!

La playa De Las Velas albergó el evento deportivo, en el cual Catalina Zariquiey se erigiría en la categoría Sub-12. La tablista peruana se impuso sobre Luna Marcano (Venezuela), Kellyani Flores e e Isabella Goodwin (Panamá), que terminaron segunda, tercera y cuarta, respectivamente.

No obstante, Zariquiey iría por más y se llevaría la victoria también en la Sub-14, luego de que superó en el mar a Verá Jarisz (plata para Argentina), Rafaela Montesi (bronce para Chile) y a Isabella Goodwin (de Panamá).

Catalina destacó que tuvo un complejo inicio en su participación en la Sub-12 dado que no logró 'agarrar' las olas deseadas en comparación a sus contrincantes. No obstante, logró mejorar su actuación y terminó con dos oros en la cuenta de Perú.

“Esta serie final en la categoría sub 12 me pareció divertida, me puse nerviosa en el inicio porque todas agarraron buenas olas y yo no había agarrado, estuvo un poco difícil. Esperé agarrar una buena ola y pasé primera. Todas las series fueron difíciles, pero, a mí me gustó participar en este campeonato. Arriba Perú”, aseguró Catalina tras su victoria.

Catalina -que había viajado con su padre Julio Zariquiey- es entrenada por Gabriel Aramburú en Lima, mientras que en Máncora está bajo las órdenes de Julia Christian. Sin duda, un arduo trabajo que se ven reflejados con dos preseas doradas para el Perú.