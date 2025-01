¿Todas las lesiones a la rodilla se operan?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo , médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva . Hoy quiero resolver una pregunta muy importante que nos llegó a través de las redes sociales: ¿todas las lesiones en la rodilla necesitan ser operadas? La respuesta es un rotundo no. Muchas de estas lesiones pueden manejarse sin cirugía, siempre y cuando el diagnóstico se realice a tiempo y el tratamiento sea el adecuado. Es fundamental que el paciente acuda a un especialista en traumatología para una evaluación completa que permita determinar el tipo y la gravedad de la lesión.

Finalmente, quiero destacar la importancia de no ignorar las molestias en la rodilla. Muchas lesiones que inicialmente parecen menores pueden agravarse con el tiempo si no se tratan de manera adecuada. Si tienes dolor persistente, inflamación o dificultad para caminar, no dudes en buscar atención médica especializada. Recuerda que cuidar tus rodillas es fundamental para mantener una vida activa y saludable.