Max Verstappen sobre la celebración de Hamilton: "Me pareció irrespetuoso"

"Luché duro, me defendí duro, pero no fui agresivo. Si hubiera sido agresivo, le hubiese arrinconado contra el muro", adelantó Max en la conferencia de prensa.

"Le dejé espacio a Lewis y me abrí para tomar la curva. Él entró por el interior e intentó hacer la curva a la misma velocidad que yo, y desde un ángulo en el que iba a chocar contra mí. Yo iba por fuera, me abrí para hacer la curva y se fue contra mi coche. No podemos cambiar nada. No estoy contento con lo que pasó, pero es lo que hay", agregó.