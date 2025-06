Caitlin Clark regresó a la WNBA para dar la victoria a Indiana Fever: "Estoy lista para jugar"

Caitlin Clark reapareció en el campo para el duelo de Indiana Fever contra New York Liberty este sábado 14 de junio por la Commissioner´s Cup de la WNBA. La basquetbolista superó su lesión en el cuádriceps, que le mantuvo alejada del torneo, logrando anotar 32 puntos, siendo su mejor marca de la temporada y dando la revancha a su equipo, con una victoria de 102 sobre 88.

"Incluso en la segunda mitad, pensé que sentí como si todos ellos (las anotaciones) hubieran salido de mi mano, sintiéndome bien. Entonces, ahí es donde puedes encontrar confianza como anotador y como tirador", fueron las palabras de la jugadora luego del enfrentamiento contra su máximo rival, donde tuvo siete triples en 14 intentos.

La lesión de Caitlin Clark que la mantuvo ausente de la WNBA

El deporte da revanchas, y en esta ocasión fue destinada para la estadounidense, que no jugó durante las últimas tres semanas, porque el pasado 24 de mayo, cuando se enfrentaba de igual manera a las de Liberty, presentó dolor luego del duelo, en el que terminó con derrota por 90-88. El equipo médico realizó una resonancia magnética, en el cual, detectaron que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

La recuperación generó que esté dos semanas ausente del deporte; sin embargo, se extendió el tiempo de descanso, sin jugar en 5 partidos, siendo descartada en la fecha anterior contra Atlanta. Su nombre era necesitado y preguntado por la afición, ya que muchos la considerada una de las mejores jugadoras del club.

"Me sentí muy bien ahí, y ahora para mí, es simplemente cómo me recupero. Especialmente con el calendario que tenemos por delante, eso va a ser superimportante", destacó la estrella de Indiana. Asimismo, mencionó que seguirá cuidándose para no retroceder porque se vienen muchos juegos en un periodo corto de tiempo.