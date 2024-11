UFC: Usuarios sueñan con una pelea entre Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira

UFC 269 . Este último sábado, Charles Oliveira retuvo, de manera contundente, su título mundial de la categoría peso ligero ante Dustin Poirier. El campeón brasileño derrotó a quien era considerado el mejor de la división, por lo que la opinión de los fanáticos cambió radicalmente y ahora piden una pelea entre " Do Bronx " y Khabib Nurmagomedov .

Como se recuerda, el ruso se retiró invicto tras derrotar a las más grandes estrellas de la compañía. Por muchos años, todos pensaban que no había un peleador capaz de cortar el récord de 29 victorias y 0 derrotas de ' The Eagle '. Sin embargo, las últimas actuaciones de Oliveira han abierto un nuevo debate entre los seguidores.

Charles Oliveira sumó 15 victorias por sumisión en la empresa de artes marciales mixtas. Foto: UFC.

La controversia no solo giró en torno a ese punto. Los internautas hicieron todo tipo de comentarios, lo que demuestra que tanto el actual monarca como el excampeón se han ganado el respetado del mundo de las artes marciales mixtas.

"Nurmagomedov contra Oliveira. Imagina cómo hubiera ido esa pelea", "Estamos de acuerdo que la pelea entre Oliveira y Nurmagomedov es lo único que se debe hacer", "Oliveira vence a Khabib no tengo dudas" y "29-0, Do Bronx no tendría oportunidad" son algunos de los mensajes que se leen en la red social mencionada.