DT de Universitario minimizó rivalidad con Alianza tras quedar primeros de la Liga de Vóley: "Un…"

Uno de los partidos que más expectativa causó en la fase 1 del torneo de vóley fue el Universitario vs. Alianza Lima , que llevó a muchos espectadores al Coliseo Polideportivo de Villa El Salvador y fue visto por miles de personas por televisión. Sin embargo, y pese a que el compromiso terminó con triunfo crema por 3 sets a 2 , el estratega peruano aseguró que las 'Íntimas' fueron un rival más, minimizando así que sea una especie de clásico como en el fútbol.

Universitario venció 3-2 a Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2024-25. Foto: Composición Líbero

"Ciertamente, como hincha de la ‘U’, siempre este tipo de encuentros tiene un sabor especial. En la función que uno cumple tiene que tratar de estar lo más claro posible mentalmente hablando y cuando nos referimos a esto, decimos que los sentimientos no juegan, juega la razón. Alianza, en esta ocasión, es un rival más de los 11 que tuvimos que enfrentar", declaró el entrenador en entrevista con Radio Ovación.

En esa misma línea, Arrese aseguró que lo hecho en la primera parte del campeonato no le da nada a la 'U' y que la segunda etapa será de mucha más importancia ya que esta definirá al rival en cuartos de final y deberán mantener lo hecho hasta ahora con el objetivo de seguir avanzando en el certamen.

"No hay que perder el rumbo, Alianza fue un rival más de los once. Como dijimos, los resultados obtenidos en la etapa que acaba de concluir no marcan absolutamente nada. La segunda fase sí resulta más importante, porque finalmente nos va a permitir ubicarnos y saber cuál es el choque que vamos a tener en una tercera etapa para intentar meternos en las semifinales del torneo", agregó en la reciente emisión del programa 'De Una'.