Reinaldo Rueda criticó a los clubes europeos: "Ojalá los cuidaran mejor que nosotros"

Alexis Sánchez no llegó en buenas condiciones físicas y su presencia ante la Selección Peruana es una incógnita. Antonio Conte, entrenador del Inter de Milan, pidió al 'Niño Maravilla' no arriesgar su salud. Reinaldo Rueda no dudó en responder al estratega del cuadro italiano y señaló que la 'Roja' cuenta con un excelentes profesionales en su cuerpo médico.

El DT de la 'Roja' resaltó que cuidan a los jugadores y el Inter no hizo caso a las recomendaciones que le brindó la Selección Chilena para la recuperación de Alexis Sánchez. Reinaldo Rueda pidió respeto a los clubes europeos por el trabajo que vienen realizando con los convocados.

"Con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas y mis colegas europeos, ojalá los cuidaran (a Alexis) mejor que nosotros. Ojalá, así como los respetamos nosotros ellos respetaran a nuestros cuerpos médicos, porque si de algo me siento orgulloso es del profesionalismo del cuerpo médico de esta selección chilena", indicó Rueda en conferencia de prensa.

Luego, el entrenador agregó lo siguiente: "Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado, y no hecho jugar 45 minutos y luego 90. Ojalá lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. Nos tenemos que respetar mutuamente. Ya no es la época de la colonia".

¿Alexis Sánchez jugará contra Perú?

En conferencia de prensa, Reinaldo Rueda explicó que Alexis Sánchez se someterá a unos exámenes médicos para determinar si jugará contra la Selección Peruana.

“Ha venido arrastrando una molestia. Hoy fue evaluado en Meds. Se descarta toda situación compleja. Entrenaremos en la tarde y evaluaremos cuál es la mejor situación para él y para el grupo, pero jamás vamos a poner en riesgo su condición física ni su salud”, explicó.