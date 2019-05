Dota 2: Solo pide a Valve actuar sobre comentarios racistas de Ceb

Dota 2 siempre tiene unos temas dramáticos que involucra a los jugadores profesionales del juego. En este caso el jugador del equipo OG, Ceb, hizo unos comentarios ofensivos contra jugadores rusos y ante esto el jugador Solo ha pedido a Valve que se pronuncie como lo hizo con casos recientes.

Ayer en una publicación de Reddit, un jugador ruso apuntó contra el offlaner de OG acusándolo de jugar en contra de su equipo. Pero las cosas no quedaron allí, Ceb insultó a los rusos en general tildándolos de tercermundistas y otros mensajes poco apropiados de un jugador profesional.

FOTO: Dota 2 The International 2018

La partida donde se originó estos problemas fue en una ranked. Allí te puede tocar con cualquier jugador y Ceb fue incomodado con muchos pings junto a malas jugadas de sus compañeros, su temperamento no soportó y mostró una faceta muy ruda. Muchos jugadores profesionales han mostrado actitudes tóxicas y nada correspondientes a un deportista, pero Valve ya ha declarado su posición ante estos hechos.

Solo, en su mensaje por VK, está muy fastidiado por la situación porque siente que no es suficiente con las disculpas de Ceb. Pone como ejemplo el caso de Kuku, el jugador de TNC insultó a los jugadores chinos en una partida ranked. La comunidad China de Dota 2 inició una oleada para evitar que Kuku participe en Chongqing Major, esto terminó con la pronunciación de Valve anunciando su prohibición en el torneo.

FOTO: @dotasltv

También pone el caso de Mind_Control que insultó con palabras muy fuertes a jugadores rusos en un ranked. El jugador de Liquid hizo un mensaje sobre este tema disculpándose sin recibir castigo alguno. Ceb con el tiempo que tiene en Dota 2 conoce de esta situación previa y podría ser castigado.

Finalmente, Solo pide que Valve se pronuncie sobre este caso, de no hacerlo él no participará en el torneo EPICENTER Major que será jugado en Rusia, su hogar. Que Valve solo se pronuncie por el caso de Kuku cuando es forzado por una comunidad detrás y no pueda hacerlo por voluntad propia ha molestado muchísimo al capitán de Virtus.pro.

FOTO: @virtuspro

Si Valve no se pronuncia tendríamos al equipo de Virtus.pro fuera de EPICENTER Major causando gran desazón en la comunidad rusa de Dota 2.