Dota 2: los objetos más valiosos del Battle Pass 2019

Dota 2 trajo el Battle Pass 2019 con muchas novedades y sorpresas como los ítems Persona de Invoker y el set Inmortal de Axe. Además, trae consigo ítems muy valiosos que solo muy pocos jugadores podrán obtener, aquí te contamos sobre estos objetos y la manera de obtenerlos.

Courier Inmortal Honey Heist Baby Roshan: la versión bebé del jefe del juego ha estado recibiendo presentaciones diferentes en cada Battle Pass desde el TI 2017. Para obtener este objeto deberemos utilizar el nuevo ítem consumible "Trusty Shovel". Dentro de una partida utilizaremos esta pala para excavar trampas, recompensas o la cósmicamente rara chance de escavar este Baby Roshan del BP 2019.

Entre los objetos que podemos desenterrar con la pala tenemos cofres inmortales I, II, III; puntos BP 100, 200, 500, 5000; Ruletas de Rylai, Sobres de jugadores TI 2019 y 5 cargas de consumibles "Trusty Shovel", "Sky Snake", "Drums of War", "Monkey". A partir de nivel 300 y cada 40 niveles recibirás 10 cargas de "Trusty Shovel". En la imagen de arriba puedes observar que se deja un rastro brillante en las zonas que han sido excavadas antes.

Overgrowm Emblem: abriendo cofres inmortales del Battle Pass 2019 podrás obtener este objeto que sirve para poner a nuestros héroes sobre el Aegis con la temática de este TI que es morado. La chance de que te toque este objeto es cosmicamente raro, pero de hacerlo podrías venderlo en el mercado de Steam por $1800 o más. El emblema dura hasta el 1 de abril del 2020.

Trust of the Benefactor 2019: este cofre especial contiene los cofres inmortales I, II, III y la cosmicamente rara chance de obtener "Rarities of the Benefactor 2019". Este objeto tiene ítems exclusivos de eventos pasados que pueden valer mucho o muy poco dependiendo el objeto. Este ítem lo recibiremos en nivel 245, 295 y a partir de 300 en adelante cada 50 niveles recibes un cofre.

Mientras juegas Dota 2 y subes de nivel tu Battle Pass 2019 puedes obtener objetos muy raros que valen muchísimo para los coleccionistas de este juego. Si tienes la pala no dejes la posibilidad de excavar un Baby Roshan especial.