Dota 2: las habilidades que volvieron con la versión 7.22

Dota 2 ha cambiado bastantes habilidades a lo largo de todas sus versiones. En esta ocasión revisamos poderes que ya tuvieron efectos similares o iguales en versiones pasadas que vuelven en esta 7.22

Bloodseeker - Rupture: tan bajo ha sido la popularidad de este héroe que 4 modificaciones que hicieron en la 7.20 han sido revertidas en Rupture. La habilidad definitiva vuelve a ser letal, hace daño porcentual por distancia recorrida, la duración regresa a 12 y el cooldown a 60 segundos. Se arrepintieron del nerf exagerado a Strygwyr.

Jakiro - Liquid Fire: funciona como su antigua habilidad "Auto Fire". Este poder, predecesor a Liquid Fire, lanzaba una bola de fuego que quemaba el piso a un enemigo aleatorio, como era habilidad pasiva tenía una chance de lanzarse cada vez que atacaba Jakiro. Comparte mecánicas con Liquid Fire ahora que el impacto no se puede esquivar, evadir o el objetivo esté muerto. Sí o sí impactará creando daño por segundo y reduciendo velocidad de ataque.

Keeper of the Light - Illuminate y Chakra Magic: la habilidad Illuminate regresa con su antigua mejora de Scepter, ahora con Scepter dejas un fantasma canalizando Illuminate. Su habilidad eliminada Mana Leak ha sido incorporada a Chakra Magic, ahora puedes activarlo en enemigos drenándoles maná por cada 100 de movimiento que hagan durante 5 segundos, sin embargo si se le acaba el mana no será aturdido.

Omniknight - Guardian Angel: desde versiones atrás el efecto de regeneración de vida se le quitó a Guardian Angel por ser muy poderoso. Como ya no eligen tanto a este personaje han decidido devolverle su efecto de sanación. En la versión 6.82c ya no regeneraba 25 de vida por segundo. Actualmente, en la 7.22 regenera 40 de vida por segundo e inclusive afecta estructuras.

Spectre - Shadow Step: la nueva mejora de Aghanim's en Spectre ya existía antes en el personaje. Antes de la versión 6.33, este héroe podía lanzar ilusiones a un objetivo dejándolo congelado en cada segundo. A partir de nivel 4 desbloqueaba "Reality" y podía visitar al enemigo. Este mismo efecto vuelve con Scepter, solo que ahora la ilusión dura unos segundos y tiene menos cooldown.

Treant Protector - Nature's Guise: desde la versión 7.00 Treant no podía hacerse invisible cuando quería, dependía de quedarse al costado de los árboles y que no reciba ataques de héroes. Ahora puede activarlo cuando quiere en 0.6 segundos, aumenta la velocidad inicial en 20% y la duración se mantiene mientras haya un árbol cerca.

Muchos poderes que fueron dejados a lo largo de las versiones han retornado tras muchos años a Dota 2 como Shadow Step o Auto Fire. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.