Esports: compañia de Dignitas ha comprado oficialmente a Clutch Gaming

HBSE este 6 de junio ha confirmado, según el portal esportsinsider, que Clutch Gaming se llamará Dignitas en la competencia norteamericana de Riot Games a partir del 2020. Por ahora, Clutch Gaming estará siendo operado por Dignitas.

En un informe de abril la compañia HBSE adquirió la mayoría de acciones del equipo Clutch Gaming. En ese reporte, HBSE había acordado en adquirir la franquicia del dueño actual, Clutch Gaming, por un total de 20 millones de dólares.

Michael Prindiville, CEO de Dignitas comentó: “Estoy muy agradecido por el anuncio oficial de hoy de que Dignitas y Clutch se fusionarán, y que los fanáticos de los esports verán una pancarta de Dignitas ondeando nuevamente en una arena LCS. Desde nuestra familia de HBSE y los Houston Rockets, estamos pensando en el futuro con el equipo en Riot Games, el personal que trabaja arduamente en Dignitas y Clutch Gaming.

FOTO: Riot Games

Muchas personas han dedicado innumerables horas y han brindado un apoyo increíble para que estas dos organizaciones se encuentren en esta posición para lograr construir algo especial. Este es sólo el inicio, ahora el verdadero trabajo y ejecución comienzan. Esta es la historia más emocionante de los esports y estamos agradecidos de contarla ".

Mal País, es una nueva identidad que se ha formado, alberga tanto a Clutch Gaming y Dignitas, y supuestamente está valorizada en $47.5 millones. Prindiville liderará la entidad, con David Abrams, Director de Inversiones y Estrategias para Harris Blitzer Sports & Entertainment, líder de la junta.

#DIGRL is ready to take on the world at @RLEsports Season 6 finals.



Shop our @ChampionUSA merch at https://t.co/OL21xB9Qna pic.twitter.com/ixIQ4k4SqI