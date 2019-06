Esports: Senador quiere eliminar a CSGO y otros deportes por violencia

Brasil es una de los potencias más grandes de esports dominando en casi todos los títulos. El senador Eduardo Girão desea restringir ciertos títulos poniéndolos en una lista de juegos violentos como Counter Strike, Rainbow Six Siege entre otros. De aprobarse la ley del senador estaría afectando el programa de visa para atletas de esports en estos juegos.

De acuerdo al reporte de Brazilian esports site MaisEsports, Girao (Can-CE) presentó una enmienda a PLS 383/2017, un proyecto de ley que clasifica los esports y otros deportes en el país, esto excluiría a CSGO, Rainbow Six Siege y otros juegos violentos de su clasificación de deporte.

La enmienda ha sido presentada con las siguientes bases: los juegos que tengan contenido violento y dentro de su propaganda tengan un mensaje de odio, prejuicio o discriminación. También afirma de manera bizarra que estos títulos promueven el consumo de drogas, lo cual es objetivamente falso en el caso de CSGO.

FOTO: ESL One

CSGO y Rainbow Six Siege se han convertido en un éxito masivo en los esports brasileños con equipos como Made in Brazil, FURIA Esports y paiN Gaming entre otros líderes. Ahora estos equipos podrían recibir efectos adversos con pagos fiscales y los patrocinadores en caso se apruebe el proyecto de ley.

Entre los títulos de esports que son no violentos y no les afecta la enmieda están los deportivos como FIFA que se salvan. Todavía no está claro si esto afectará a los juegos MOBAs que presentan violencia poco realista como Dota 2 o League of Legends.

FOTO: ESL One Belo Horizonte

El proyecto de ley está siendo considerado por el Comité del Senado Federal de Educación, Cultura y Deporte. La acción de Brasil contra los títulos de deportes electrónicos es una réplica a las acciones de otros paises. Por ejemplo, en Alemania un funcionario señala que los esports son más parecido a la actividad de tejido que un deporte.

La notoriedad de los esports en Brasil está atrayendo la atención de los políticos, pero con un lado negativo cuando en realidad puede promover el turismo y los valores de compañerismo y trabajo en equipo. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.