Esports: Thunder Predator y HunteR empiezan mal en WCG 2019 Xi'an

Thunder Predator y HunteR no consiguieron buenos resultados en su primer día en Xi'an, China. El torneo WCG 2019 vuelve tras muchos años de ausencia, en esta ocasión vuelve a llamar a los mejores jugadores de cada región en las finales globales en China.

El equipo de Dota 2, Thunder Predator, quedó en posición 6 con el marcador 1-2, mañana tendrá 4 partidas más. El equipo peruano pudo derrotar a Black Sheep de Estados Unidos, lamentablemente perdieron ante Team Germany y Unicorn. El líder de la tabla es el equipo chino Newbee con 4-0, siendo el invicto hasta ahora.

Hoy Thunder se enfrentará a Hippomaniacs, Cignal, Newbee y CDEC y deberá vencer al menos a 3 de ellos para asegurar su lugar en los playoffs. Recordemos que solo los 4 primeros de la tabla avanzan a los playoffs, Thunder jugará otra vez desde las 9 pm hora Perú.

En el lado de Warcraft 3, el peruano HunteR está en séptima posicion con el marcador 1-2 (3-5). Ante el ruso Hawk pudo conseguir un punto, contra el coreano LawLiet quedó 0-2 y ante el francés SyDe pudo ganarle por 2-1. Volverá a jugar desde las 06:45 am, hora Perú, del viernes 19 sus últimas 4 partidas.

En Hearthstone, el chileno Tempo ha sido eliminado del torneo con el marcador 0-4. En su grupo dominan Asbefore (China) y exigo (Hungría) con el marcador 3-1. Finalmente, en Clash Royale el argentino UND FrancoMSL está en cuarta posición con 2-1. Más tarde, ambos jugadores tendrán sus últimas partidas de la fase de grupos.

Hoy más que nunca todos juntos con 🇦🇷 @FrancoMedinaSL en su camino para dejar a Latinoamérica bien arriba. Esta madrugada se estará enfrentando a:



🇨🇳 @KaryJiang

🇹🇷 @EfemGG_

🇺🇸 @JuicyJ_CR

🇫🇷 @Paul_CR_



Sigamos apoyando a Franco mientras deja al competitivo nacional bien arriba. pic.twitter.com/4eUjQS5vfe — Undead Gaming CR (@UndeadGamingCR) July 18, 2019

Además, se están jugando los torneos de Crossfire y Honor of Kings. En Crossfire, los equipos chinos All Gamers y Super Valiant dominan el grupo invictos con un marcador de 12 puntos. En Honor of Kings, también dominan los equipos chinos en cada grupo que está conformado por 5 equipos.

Los equipos sudamericanos han conseguido malos resultados en el primer día en Xi'an, pero todavía pueden recuperarse en este WCG 2019. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.