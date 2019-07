Dota 2: enfrentamientos y horarios de Dota Summit 10

The International 9 esta cada vez más cerca, y todos los fanáticos de este juego están esperando ansiosos la llegada del torneo más grande de Dota 2 en el año.

Pero, hay un torneo que llegará antes y que también cuenta con grandes equipos de la escena, se trata de Dota Summit 10, torneo que como de costumbre se realiza antes de The International y que el día de hoy ha anunciado ya el horario, y los enfrentamientos, que tendremos en este intenso torneo que dará inicio el día de mañana.

did we say see you next season? we meant see you immediately at #DotaSummit 10! 😉@BeyondTheSummit pic.twitter.com/VCpXFEyJNp