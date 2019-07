Dota 2: Pain Gaming y Beastcoast participarán en The Summit 10

The Summit 10 por fin será jugado tras haberse postergado desde diciembre del año pasado. En esta edición contará con seis equipos profesionales de Dota 2, de los cuales uno solamente está en The International 2019.

Desde el año pasado que Beyond The Summit quiso hacer su décima edición The Summit, pero por diferentes problemas tuvieron que postergarlo. Por fin hace unos meses pudieron anunciar que la fecha del torneo sería en julio, como una previa al mundial que será en Shanghai, China.

En esta oportunidad, tendremos a seis equipos que son: Alliance, Complexity, J.Storm, Team Serenity, Pain Gaming y Beastcoast. [A] clasificó al mundial en EPICENTER Major, con ello pudo saltarse las regionales de Europa. Este torneo le va a servir mucho para practicar la nueva versión 7.22e que salió hace unos días y ha modificado un poco el meta del juego.

Just ONE week from seeing some old and new faces at #DotaSummit 10! Get ready. pic.twitter.com/OidQlA0T4y — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) July 17, 2019

El torneo contará con 4 equipos americanos, 1 europeo y 1 chino. Para algunos fanáticos sorprende que solamente Alliance haya aceptado, ya que la mayoría de equipos están haciendo bootcamp (centro de entrenamiento), entre otras escuadras que pudieron llegar para practicar porque están cerca fueron Forward Gaming, Evil Geniuses e Infamous.

BTS celebrará este torneo en sus estudios que se encuentran en Los Angeles, Estados Unidos. Desde el 25 al 28 de julio los equipos estarán en la casa Beyond The Summit. El formato de la competición todavía no ha sido anunciado, así que apenas tengamos más información les actualizaremos.

Para apaciguar estos días que no tenemos torneos importantes de Dota 2 hasta el mundial, no se pierdan desde el 25-28 de julio esta previa que contará con Alliance en The Summit 10. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.