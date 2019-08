Dota 2: Team Spirit anuncia su separación. !Por segunda vez en el año¡

Team Spirit, la popular organización de CIS, anunció vía Twitter que ha tomado la decisión de separarse de sus jugadores, agradeciéndoles por el tiempo compartido y deseándoles mucha suerte en su futuro como jugadores. No hay duda, de que esta noticia sorprendió a todos. Debido a que se trata de la segunda vez que el equipo ruso hace "disband", en lo que va del año.

Today unfortunately we say farewell to our current Dota2 roster: @IllidanSTRdoto, @GTHEMALL, @BZZZisperfect, @velheordota, @VANSKORdota.



We want to thank them for their hard work and wish them the best in their future gaming careers.#SpiritDota2 #Dota2 pic.twitter.com/859vI0SLbU — Team Spirit (@Team__Spirit) August 1, 2019

Repasemos un poco, la historia en lo que va del año de Team Spirit:

Empieza el año

El 2019 empezó y Team Spirit contaba con un equipo que si bien no había logrado ir a The International 2018, parecía que permanecería junto con vistas a lo que faltaba del DPC. Bastante fue la sorpresa, cuando fng anuncia que se iría a Gambit, dejándolos con un jugador menos. Mucho mayor fue la sorpresa, cuando Infamous anunció la llegada de 3 jugadores del equipo ruso: Biver, oliver y HesteJoe-Rotten que jugaban en Team Spirit hasta el 17 de enero.

Nine se iría el mismo día, pero él tomaría un rumbo desconocido para finalmente aterrizar en Norteamérica, más específicamente en J.Storm.

Nuevo comienzo

No se supo nada de Team Spirit durante un buen tiempo. Hasta el 15 de mayo, día que se anunciaría de manera oficial la inclusión de los jugadores de Old but Gold a sus filas.

La inclusión de estos jugadores parecía una idea acertada. Este equipo, constituido por grandes jugadores como Illidian o VANSKOR, habían cosechado importantes victorias a lo largo de su corta existencia. Como clasificar a la StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 1 y quedar en tercer puesto. Además, ya contaban con experiencia profesional y tenían muy buena comunicación y sinergia. Lamentablemente, para la organización los resultados no fueron los deseados y en las clasificatorias a The International 2019, no lograron siquiera pasar la fase de grupos quedando en última posición. Al parecer esto no agradaría mucho a las cabezas de la organización que finalmente tomarían la decisión de separar a los jugadores de la organización.

Hasta el momento, no se sabe si los cinco jugadores seguirán juntos con miras a la siguiente temporada o cada uno tomará un camino diferente.

