Dota 2: Cifrut es el nuevo auspiciador de Infamous

Infamous, no es solo el representante peruano en The International 2019, si no que es el representante de toda la región sudamericana. Esto, lo convierte en un equipo que está en la mira de muchas marcas famosas que quieren que su imagen este en el torneo más grande de Dota 2 del año.

Y una de estas marcas es Cifrut. La famosa marca peruana de bebidas, será el nuevo auspiciador de la organización peruana. Así se anunció en la conferencia de prensa que el equipo peruano realizó el día de hoy, donde además realizó una sesión de firmas para todos los fanáticos que compraron su camiseta en pre venta.

Mucho se especuló sobre que marca sería la elegida, debido a un post que se publico en el fan page oficial. Finalmente, la conocida marca de la empresa AJE fue la elegida para representar al equipo peruano, que también es auspiciado por marcas como Walon y Omen.

FOTO: Facebook Infamous

Recordemos que la marca de bebidas se volvió muy popular dentro de la comunidad amante de este MOBA, gracias a las constantes bromas que se hacían con respecto a esta bebida. Si bien, todo empezó como una juego; con el pasar del tiempo la marca consiguió mayor posicionamiento dentro de la comunidad y se volvió sponsor de ciertos eventos que se realizaron en Perú, posicionándose como una de las marcas más sonadas dentro de la comunidad peruana.

Recordemos que Infamous logró clasificar a The International 2019, tras vencer por un marcador de 3-0 al equipo brasilero de Pian Gaming en una intensa final.

PUEDES VER: Dota 2: jugadores de Alliance critican el nuevo parche

Infamous Gaming partirá rumbo a Shanghái este fin de semana, con la intención de tener como mínimo dos semanas de preparación y aclimatación con miras a ser uno de las sorpresas en China. Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.