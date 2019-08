TI 2019: Kuroky y Puppey, los veteranos de The International

El primer The International, se realizó en el año 2011 y desde entonces, año tras año, hemos tenido una edición del torneo más importante de Dota 2. Aunque, muy pocos son los jugadores que tienen el privilegio de poder presumir que han participado en todas las ediciones de The International. Para ser más específico, solamente dos jugadores han tenido este privilegio: Clement "Puppey" Ivanov y Kuro "KuroKy" Saleh.

En la siguiente nota, repasaremos un poco la historia de cada jugador durante toda su carrera participando en The International.

Puppey

Clement inició su carrera dentro del Dota 2, ya había jugado anteriormente Dota 1 de forma competitiva, en el equipo Natus Vincere. Donde haría historia coronándose, junto a su equipo, como la primera escuadra en campeonar en una edición de The International.

Los siguientes The International serían una mezcla de emociones para Clement. Y es que si bien, en los años 2012 y 2013, lograron llegar a la final (algo que hasta ahora ningún equipo ha logrado igualar) no consiguieron la victoria en ninguna de las ediciones, perdiendo primero contra IG y luego contra Alliance, en la que para muchos es la mejor final de un The International.

Llegaría el 2014, y Navi había conseguido nuevamente una clasificación a The International, aunque no sería como pensaban. El equipo de Ucrania sería eliminado en la primer ronda del evento principal a manos de Cloud 9. Esta derrota hizo que Puppey se diera cuenta de que Navi ya no era el equipo que solía ser, y el 20 de agosto de ese año anunció que se retiraba del equipo ucraniano.

Una semana después llegaría una noticia que animó a todos sus fanáticos, Puppey sería el capitán de Team Secret, escuadra europea donde haría equipo con Fly, Notail, S4 y con la otra persona en esta lista, Kuroky.

Las victorias no tardaron en llegar, coronándose campeones de The Summit 3, y finalmente lograrían su objetivo. La invitación directa a The International 2015, torneo donde harían una gran performance, pero serían eliminados en tercera ronda a manos de Virtus Pro.

Cabe resaltar que en este The International jugaron con Arteezy y Zai, ya que Notail y Fly dejaron el equipo.

Terminada The International 2015, Puppey decidió hacer un cambio total del equipo con miras a The International 2016. Lamentablemente, su nueva escuadra no rendiría como deseaba y el capitán tuvo que irse junto con su equipo en la primera ronda del evento principal.

Pasaría un año, y Puppey quería quitarse el clavo del año pasado pero esta vez tendría que ganarse un cupo en The International 2017. Lo lograría tras quedar primero en la clasificatoria europea, pero la historia en The International 2017 no sería muy diferente a la del año anterior.

Perderían en segunda ronda a manos del futuro campeón Team Liquid.

El 2018 llegaría, y con este un nuevo The International aunque esta vez gracias a la inclusión del DPC, Secret no tendría que competir en las regionales. Clasificó como cuarto del DPC.

Era la oportunidad para que Puppey y compañía consiguieran el torneo más deseado del año, pero como si de una pesadilla se tratara, cayeron nuevamente contra su bestia negra, Team Liquid, que lo eliminó en cuarta ronda. Año tras año lograban llegar un poco más lejos, pero no conseguían el objetivo deseado: quedarse con la Aegis.

Estamos 2019, Puppey ha logrado que Secret clasifique como primero del DPC, consiguiendo él de esta forma estar en su noveno The International. Para muchos, Secret es el gran favorito a coronarse en China, pero solo el tiempo no dirá la respuesta.

Kuroky

Kuro Salehi participó en The International 2011, junto al equipo de Gosu Gamers, pero serían eliminados en primera ronda sin lograr ninguna victoria. Llegaría el 2012 y Kuroky no encontraba equipo para participar en The International 2012, hasta que ocurrió un milagro para el jugador alemán.

Resulta que el equipo MUFC, no consiguió a todos sus jugadores para The International, por lo que tuvo que dejar su slot a disposición. Mouz y World Elite se enfrentarían en un BO5 que definiría al clasificado. Lamentablemente, comewithme no consiguió la visa y Kuroky fue el elegido para suplantarlo. Consiguiendo, de esta forma, participar en su segundo The International.

Mouz no tendría mejor suerte que Gosu Gamers, y también serían eliminados en primera ronda.

Luego llegaría una etapa positiva para Kuroky. El equipo campeón de The International 2011, Navi, lo invitó a unirse a sus filas. Aquí conocería a Puppey con quien tiene una gran amistad. Junto a Navi, lograría llegar a su primer final de The International, pero perdería contra Alliance, al año siguiente volvería a caer en primera ronda y al igual que Puppey tomaría la decisión de irse del equipo.

Puppey lo invitaría a formar parte de Secret, y el accedió.

Juntos participaron en The International 2015, donde caería contra Virtus Pro. En este momento Kuroky toma la decisión de dejar Secret y formar un equipo donde él sería capitán. Así nacería Team Liquid.

Junto a Liquid, Kuroky sería invitado directo a The International 2016, donde tuvieron un desempeño nada despreciable, siendo eliminados en tercera ronda a manos de Fnatic.

Llegaría el 2017, el cual sería el mejor año para Kuroky hasta el día de hoy. Ya que conseguiría junto a Team Liquid, el torneo que todo jugador desea conseguir al menos una vez en su vida.

The International 2017 nos traería un Liquid imparable, arrasando con todo lo que tenían al frente y llegando a la final donde vencerían 3-0 a Newbee.

Kuroky había conseguido su objetivo, conseguir la preciada égida después de que Alliance se la arrebatara en 2013. El 2018 parecía ser también para Liquid, pero hubo un equipo que no lo dejaría lograr el bi campeonato. Evil Geniuses lo eliminaría en quinta ronda en un bo3 que generó mucha emoción en los fanáticos.

No hay duda, Kuroky y Puppey son jugadores que ya escribieron su nombre en la historia del Dota 2, pero estos no parecen querer quedarse ahí y planean seguir haciéndolo. Su próximo objetivo, conseguir la égida este año y sin duda, estos capitanes de sus respectivos equipos, son de los favoritos en conseguirlo.

