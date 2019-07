Dota 2: participa en DreamHack Weekly premios con torneos semanales

Dreamhack busca fomentar la escena amateur de Dota 2 con torneos semanales. Con un pozo total de 9000 euros, la organización encargada del torneo DreamLeague y sus más de 10 ediciones, impulsa los equipos más bajos de este MOBA con unos torneos importantes entre los meses de agosto y setiembre,

A lo largo del mes de agosto y setiembre, los jugadores podrán participar en diferentes torneos semanales para clasificar a las finales de cada mes y poder ser parte de la gran final con un pozo de 2000 euros. A continuación, el calendario de torneos y clasificatorias:

Todas las clasificatorias se jugarán a las 15:00 CEST (Hora Perú 08:00 am) - €250, Side Tournament 17:00 - €50

2019-08-03 – Clasificatoria 1 | Side Tournament

2019-08-04 – Clasificatoria 2 | Side Tournament

2019-08-10 – Clasificatoria 3 | Side Tournament

2019-08-11 – Clasificatoria 4 | Side Tournament

2019-08-17 – Clasificatoria 5 | Side Tournament

2019-08-18 – Clasificatoria 6 | Side Tournament

2019-08-24 – Clasificatoria 7 | Side Tournament

2019-08-25 – Clasificatoria 8 | Side Tournament

2019-08-31 – Final Mensual de Agosto (Ganador de Clasificatoria 1-8). | Side Tournament

2019-09-01 – Clasificatoria 9 | Side Tournament

2019-09-07 – Clasificatoria 10 | Side Tournament

2019-09-08 – Clasificatoria 11 | Side Tournament

2019-09-14 – Clasificatoria 12 | Side Tournament

2019-09-15 – Clasificatoria 13 | Side Tournament

2019-09-21 – Clasificatoria 14 | Side Tournament

2019-09-22 – Clasificatoria 15 | Side Tournament

2019-09-25 – Clasificatoria 16 | Side Tournament

2019-09-27 – Final Mensual de Setiembre (Ganador de Clasificatoria 9-16)

2019-09-28 – Clasificatoria Abierta

2019-09-29 – Grand Finals • €2000

Time for something a little different to keep you busy during TI & the quieter months 😉



Introducing DreamHack Weekly! Weekly tournaments with 2 monthly finals that lead into a grand final end of Sept for $2000! A total of $9000 up for grabs 🤑 #DHWeeklyhttps://t.co/LqBgQO07Ha pic.twitter.com/24TRmno7ha