Dota 2: jugadores de Alliance critican el nuevo parche

El día 1 de agosto, se lanzo un parche dentro del juego que quizás muchos jugadores no notaron. Se trataba, de un pequeño parche en el cual se eliminaba por completo el panel de consulta opcional para las unidades. Si bien muchos jugadores profesionales lo pasaron por alto, sin realizar ningún reclamo o declaración al respecto, hubo uno que no tardo en mostrar su rechazo contra esta medida tomada por Valve.

Boxi, jugador de Alliance, hizo un reclamo vía Twitter contra Valve, donde alegaba que él al igual que Taiga deseaban que esta herramienta regresara al juego.

@DOTA2 PLEASE revert removal of alternative UI

Both me and @Taigadota have used it since our start of playing dota and years of HoN, being forced to swap back 2 weeks before TI is very frustrating. Atleast keep it until after the tournament. Thank you