Apex Legends: ESPN cancela la retransmisión del torneo

La famosa cadena de deportes ESPN, la cual transmitió el Primer Campeonato Mundial de Fortnite, ha decidido cancelar la retransmisión televisiva del torneo EXP Invitational APEX Legends, el cual se realizó durante los días 2 y 3 de agosto en XGames Minneapolis.

Esta decisión fue informada por Rod "Slasher" Breslau, representante de la división de Esports en ESPN, y se tomó como medida de respeto para las víctimas de los tiroteos ocurridos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio el pasado 3 de agosto.

ESPN and ABC has made the decision not to air the TV broadcast of the XGames Apex Legends EXP Invitational that was scheduled for this weekend, in response to the recent mass shootings, according to an ABC Affiliate TV station source pic.twitter.com/6BMwdbk93t — Rod Breslau (@Slasher) August 8, 2019

La retransmisión estaba planeaba para ser una recopilación de los mejores momentos de este torneo e iba a ser transmitido por ESPN 2.

A pesar de la cancelación de la retransmisión, se informó que los interesados en poder ver esta recopilación podrán verla por el canal ESPN 3.

the hour long recap that was set for this Saturday at 10 PM on ESPN2 is no longer in the programming schedule, but can still be watched on ESPN3. the broadcast will still be shown on TV at a later date, according to an event source — Rod Breslau (@Slasher) August 8, 2019

ESPN no ha decidido únicamente cancelar la retransmisión del torneo de Apex Legends, también ha decidido cancelar la transmisión de cualquier publicidad relacionada a la película "The Hunt". Película en la cual los protagonistas son cazados como si fueran animales.

El debate sobre si los videojuegos son los causantes de estos tiroteos ha salido a flote nuevamente, y más con las declaraciones realizadas por el Presidente Donald Trump, en las cuales culpa a los videojuegos de estos tiroteos.

La verdad es que diferente estudios se han realizado, y en ninguno se ha logrado probar que los videojuegos generan violencia en los jugadores.

Violent video games found not to be associated with adolescent aggression: Researchers at @oiioxford have found no relationship between aggressive behaviour in teenagers and the amount of time spent playing violent video games: https://t.co/A1iYWb1oCa pic.twitter.com/tgAOb4vBbe — Oxford University (@UniofOxford) March 10, 2019

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)