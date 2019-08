TI2019: conoce los resultados de este segundo día de competencia

El segundo día de la fase de grupos ha llegado a su final. Partidas emocionante, algunas sorpresas y felicidad para la gente de habla hispana, son algunas cosas que nos dejó este segundo día de competencia.

En la siguiente nota, te contamos como quedaron los enfrentamientos de este segundo día de la fase de grupos.

Team Liquid no levanta cabeza

El primer día de Team Liquid no fue nada bueno, solo habían logrado ganarle a CHAOS y conseguir 2 puntos de 6 disputados. Todos pensábamos que este segundo día el equipo del caballo saldría con todas sus armas en busca de los puntos de lo aseguren en la llave alta del evento principal. Lamentablemente, las cosas no salieron como pensaban.

En su primera serie empataron 1-1 contra Mineski, los cuales venían de una derrota contra Keen el día anterior. La segunda serie no fue mejor para el equipo europeo, y es que cayeron contra el equipo local PSG.LGD.

Con estos resultados Team Liquid se ubica séptimo del Grupo A y estaría clasificando a la llave baja del evento principal. Aunque, si siguen con estos resultados negativos, podría ser eliminado.

NAVI pisa firme

NAVI clasificó gracias a las clasificatorias regionales y no muchos lo tenían en consideración para The International. Aunque, estos últimos días, la cosa ha cambiado. NAVI ha demostrado un juego sólido y agresivo, que sorprende al rival y esto les ha permitido conseguir importantes victorias.

Si bien, NAVI, en su primera serie empato contra Infamous Gaming, en sus siguientes dos series la situación fue muy diferente. Vencieron con un marcador de 2-0 a Virtus Pro y a Ninjas in Pyjamas.

NAVI se encuentra segundo del Grupo A, superando a Vici Gaming.

Vici Gaming se complica

Vici Gaming, es el favorito de muchos para llevarse este The International 2019 y así lo había demostrado desde el primer día de la fase de grupos donde arraso con todo rival que tenía al frente. Este segundo día empezó igual, y es que vencieron sin mayores complicaciones a Virtus Pro, pero todo se complicaría en las siguientes series.

Vici Gaming empato contra un Infamous Gaming renovado. Como si eso no fuera ya malo, en su siguiente encuentro perdieron contra Evil Geniuses los cuales, después de caer contra OG, hicieron un cambio de chip y es que además de vencer a Vici Gaming, también consiguieron la victoria contra RNG.

OG demuestra porque es el campeón

A muchos nos sorprendió que OG campeonara en el The International 2018 y muchos no lo tenían en cuenta como favorito para The International 2019, pero OG ha llegado a Shanghái para callar bocas. En su primera serie de este segundo día, venció a EG y en la serie siguiente no tuvo problemas con Ninjas in Pyjamas.

El segundo día fue muy emocionante para todos y este segundo día, sin duda, será igual. Así que si no quieres perderte la mejor cobertura del mundial de Dota 2, no olvides seguir nuestra transmisión desde las 8:00 pm.

Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 'The International 2019' donde participará el equipo peruano 'Infamous'.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)