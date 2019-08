TI9: conoce todas las partidas que se jugarán en este cuarto día

8 equipos quedan en competencia para conseguir el premio más grande que los esports han entregado desde su creación. De esos 8 equipos, hoy habrán 3 que serán eliminados.

En la siguiente nota, te contamos todos los duelos que se vienen el día de hoy. Además de sus horarios. Y que podrás ver desde el Facebook oficial de Libero esports.

RNG vs Team Liquid (9:00 pm)

Royal Never Give Up dio la sorpresa al vencer a Virtus Pro en la ronda pasada. Y es que, el equipo ruso, era uno de los favoritos a llevarse The International 2019. Por otro lado, Team Liquid ha venido de menos a más y esta demostrando que ese flojo inicio solo era para entrar en calor.

Este duelo definirá que equipo se enfrentará a Evil Geniuses en la siguiente ronda.

Infamous vs Team Secret ( 1:00 am)

El equipo peruano quiere dar nuevamente la sorpresa y demostrar que sudamérica es una potencia para los esports. Ahora, se enfrentará a su más grande desafío hasta ahora. Team Secret, los cuales vencieron a Mineski y no desean ser eliminados en esta etapa.

Evil Geniuses vs Team Liquid/RNG (5:00 am)

Evil Geniuses fue derrotado, nuevamente, por OG y ahora se encuentra en la llave inferior del torneo esperando el rival contra el que se enfrentarán para mantenerse vivos en The International 2019.

Team Liquid o RNG, uno de ellos, será el rival de Evil Geniuses en este enfrentamiento que definirá el equipo que llegue a la ronda 5 de la llave baja.

Team Liquid vs Evil Geniuses

RNG vs Evil Geniuses

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)