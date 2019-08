TI9: revendedores son arrestados por las autoridades chinas

Todo mega evento deportivo tiene, siempre, su lado negativo: los revendedores. Personas que compran gran cantidad de entradas y luego las vuelven a vender a precios sumamente elevados. Esto ocurre en muchos ámbitos deportivos, incluido el mundo de los esports.

A pesar de que durante mucho tiempo se pensó que estas personas no tendrían castigo alguno. Las autoridades han tomado cartas en el asunto y han empezado a realizar operativos contra estas personas que quieren aprovecharse de los fanáticos que no lograron conseguir una entrada a tiempo.

Gracias a un video compartido por un usuario de Twitter. Se puede ver como la policía china arresta a un gran número de revendedores que estaban inflando las entradas a precios astronómicos.

#TI9 The Chinese police caught scalpers for re-selling TI tickets. But also the scalping ticket price has been much higher than before... Ultimately, it’s harder for fans and players to buy a ticket now ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/d7UQVAsqI4