TI9: las vacaciones de OG después de The International 2018

OG campeonó The International 2018, tras vencer 3-2 a PSG.LGD. Unos cuantos meses después de campeonar en el torneo más grande de Dota 2, los jugadores de OG decidieron que era una buena idea tomarse unas merecidas vacaciones en Australia, país de origen de Ana, para relajarse y reflexionar.

Valve decidió acompañarlos durante este viaje y producto de esto, tenemos este divertido y revelador video del equipo defensor del título.

Los jugadores de OG decidieron disfrutar de las playas australianas para iniciar la travesía. Ahí, decidieron practicar un poco de Flyboard. Ceb y Notail tuvieron unos cuantos problemas utilizando el aerodeslizador. Por su parte, Jerax, no tuvo inconveniente para utilizar este peculiar vehículo.

Después de bañarse un rato en la playa, se dirigieron a pescar. Como Topson, que se retiró del equipo por un tiempo, no fue al viaje; decidieron llevar un "pequeño" recuerdo para tenerlo siempre presente.

Después de conseguir pescar diferentes peces, llegó el momento del almuerzo. Donde comerían el producto de su pesca.

Durante el almuerzo, los jugadores conversaron de como se sintieron después de ganar The International 2018. Jerax le pregunta a Ana como se sintió jugar Dota, después de campeonar. Él confiesa que no cambió mucho, solamente que ahora sentía que todos lo observaban y opinaban sobre él y que eso lo frustraba. Por su parte, Ceb, dice que le preocupa volverse más débil, pues ya no tiene una motivación fuerte.

Jerax, dice que su problema es sentir que nunca está en su máximo nivel y que siente que la victoria conseguida no es suficiente.

La conversación termina con cada jugador diciendo que es lo quiere para el próximo año. Jerax dice, en forma de broma, que le gustaría jugar todas las Minors del DPC. Por su lado, Notail dice que solamente quiere jugar buen Dota.

El video termina con Ceb diciendo que está emocionado por las nuevas frases que introducirán en la Rueda de Chat.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)